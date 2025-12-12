Yolanda Díaz exige a Sánchez una reacción y un cambio profundo en el Gobierno: "Así no podemos seguir"

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EP

MADRID

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado al presidente del Gobierno que acometa un "cambio profundo en el Gobierno" y que actúe ya con medidas anticorrupción, dado que el Ejecutivo "así no puede seguir".

"Se acabaron las reflexiones, se acabó los cambios y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar", ha advertido en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, tras los casos de presunta corrupción que afectan al entorno del PSOE.

Díaz ha recalcado que no le compete a ella decidir si tiene que haber elecciones anticipadas, dado que es respetuosa con las atribuciones del presidente, pero ha insistido en que el Ejecutivo "tiene que ser reformulado en profundidad".

Además, ha instado al PSOE a dar explicaciones por estos casos y tomar decisiones, dado que estar callados no beneficia a nadie. "Este punto es de inflexión, no hay marcha atrás, toca actuar y dar limpieza absoluta". Es más, ha agregado que si ella fuera presidenta, estaría "compareciendo en estos momentos".

