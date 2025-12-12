Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LEIRE DÍEZ

La UCO reclama en el 'caso Sepi' documentación en el Ministerio de Transición Ecológica y en oficinas dependientes de Hacienda

"El ministerio ha entregado la documentación solicitada por los agentes con total colaboración y transparencia", aseguran desde el Gobierno

Uno de los agentes de la UCO accede al edificio donde se encuentra la sede central de Forestalia, donde este jueves se ha practicado un registro en el marco de la trama Leire.

Uno de los agentes de la UCO accede al edificio donde se encuentra la sede central de Forestalia, donde este jueves se ha practicado un registro en el marco de la trama Leire. / EUROPA PRESS

Juan Jose Fernández

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

MADRID

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este viernes en el Ministerio de Transición Ecológica, cuya titular es Sara Aagesen, en el marco de la investigación de caso Sepi en el que permanecen detenidos la exmilitante del PSOE Leire Díez el empresario Antxon Alonso, -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-, y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero. Está previsto que los tres pasen a disposición judicial este sábado en la Audiencia Nacional.

"El ministerio ha entregado la documentación solicitada por los agentes con total colaboración y transparencia", confirman a EL PERIÓDICO fuentes del Gobierno. También hay requerimientos de información en el Tribunal de Recursos Contractuales, dependiente de Hacienda, pero no en la sede del Ministerio que encabeza María Jesús Montero.

Fuentes próximas a la investigación aclaran que no se trata de registros, sino sólo de requerimientos, que se unen a los ya realizados en tres empresas públicas dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez: Sepides, Mercasa y Enusa.

Los integrantes de la Guardia Civil acudieron este jueves a las sedes de las tres firmas, participadas por la SEPI, en busca de pruebas para determinar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. En todos los casos han sido objeto de registros para requerir documentación. También se personaron en la sede de la SEPI, en Madrid.

La firma pública Sepides -integrada en la SEPI- tomó una participación del 25,5% en julio de 2021, de Cistec Technology, en la que Leire Díez era consejera. Y lo hizo en plena crisis por la pandemia de covid y cuando la empresa presentaba pérdidas. La presencia de capital público en la firma duró hasta marzo de 2022, cuando Cistec recompró esa cuarta parte de su capital.

La UCO registró también la sede en Zaragoza de Forestalia, la empresa aragonesa que en menos de una década ha pasado de simbolizar la nueva era de las energías renovables en España a poder convertirse también en un actor estratégico de la revolución digital que vive Europa.

