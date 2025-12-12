El secretario general del PSOE gallego asegura que no conocía las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha tardado más de 40 horas en dar una valoración sobre la crisis del partido por las denuncias de acoso sexual contra el presidente de la Diputación de Lugo y secretario provincial, José Tomé (cargos de los que anunció su dimisión y falta su ejecución efectiva).

El líder de los socialistas gallegos ha ‘hablado’ a través de un carta a la militancia en la que expresa su "profunda indignación y repugnancia inevitable", sostiene que no conocía las denuncias y enfatiza que en el PSOE la defensa de la mujer frente a cualquier forma de violencia es una "convicción" que define al partido, "caiga quien caiga, sin excepciones, sin fisuras, con tolerancia cero" y que se llegará "hasta el final".

Tras saltar el escándalo por el caso Tomé —cerca de la medianoche del martes en el programa Código 10 de Cuatro—, el miércoles Besteiro suspendió su agenda para ponerse manos a la crisis y no intervino públicamente, como tampoco este jueves hasta que a las 18.45 horas se difundió su carta a la militancia. Poco antes se había anunciado la reunión de la ejecutiva del PSdeG para abordar la situación del partido tras las denuncias de acoso sexual que se presentaron de forma anónima por el canal interno del PSOE.

Besteiro traslada el afecto del partido a las víctimas y quiso destacar "algo muy importante", que no tiene acceso a «ninguna denuncia presentada por el canal específico del PSOE», dado que se hace con total anonimato para proteger a las mujeres y para que se sientan seguras.

Sin embargo, según se relató en Código 10, Besteiro, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, y Pilar García, secretaria de Organización del PSOE de Lugo, supuestamente conocían las quejas de las víctimas.

Y el diario El Progreso publicó hoy el testimonio de una mujer que ratifica la versión del programa de televisión. "Mintieron como cosacos. Y lo saben", sostuvo la presunta víctima en el periódico lucense.

Besteiro también quiere enfatizar en su carta que desde el miércoles, Tomé ya no forma parte del PSOE tras solicitar su suspensión de militancia y anunciar su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y el abandono de todos los grupos socialistas. "Era lo que debía hacer. Era lo que tenía que hacer. Y también lo que le exigimos en este partido, junto a la entrega de las actas", apunta.

Con las actas, el PSOE se refiere a la condición de concejal de Monforte y de diputado en el Diputación de Lugo y de las que solo puede renunciar el propio Tomé. Ahí el partido no puede hacer nada, por lo que Tomé se convierte en la llave para elegir a su sucesor en la corporación provincial.

Por otra parte, este jueves se ha reunido la comisión de igualdad del PSdeG, encabezada por Silvia Fraga, en la que se ha instado a activar de inmediato todos los procedimientos internos ante cualquiera expresión de violencia machista en el PSOE.