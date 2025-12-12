Feijóo, desde Talarrubias: "Hay que parar la espiral de corrupción y machismo que rodea al Gobierno de Sánchez"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este viernes desde Talarrubias que los casos de corrupción que afectan al Gobierno y el PSOE evidencian una situación de "descomposición" que hay que parar. "Esto no lo aguanta nadie. Los españoles ya sabemos que el Gobierno nos ha robado pero ahora no solo pretende seguir robando nuestro dinero, sino nuestra decencia. Y España es un pueblo decente que tiene un gobierno indecente", ha señalado.

El líder del PP se ha desplazado a la comarca de La Siberia extremeña para hacer campaña junto al número 2 de María Guardiola en el PP de Extremadura, Abel Bautista. Es una de las zonas más aisladas de Extremadura por el déficit endémico de infraestructuras y además de visitar Talarrubias, se han desplazado también a Herrera del Duque para participar en una comida mitin: en el que es uno de los feudos del PSOE en la región, con cinco mayorías absolutas de su actual alcalde, Saturnino Alcázar, Feijóo ha sido recibido por los vecinos entre aplausos y al gripo de "presidente".

Feijóo se da un baño de multitudes en La Siberia extremeña, durante la campaña para el 21D / PP

Pleno extraordinario

En declaraciones a los medios desde Talarrubias, Feijóo ha retado a los socios de Pedro Sánchez a "no seguir siendo cómplices y encubridores" de esta "espiral de delincuencia y corrupción" y apoyar la comparecencia urgente del presidente en un pleno extraordinario en el Congreso. "Cuando todo tu perímetro más próximo está en sumarios, en los juzgados, en los tribunales o en la cárcel es evidente que ese político no es de fiar. Y España al menos tiene el derecho a pedir un presidente que sea de fiar", ha reiterado.

El jefe de la oposición ha señalado que el PSOE está viviendo una "crisis sin precedentes" en la que cada día y cada hora que avanza confirma la "situación de descomposición" que vive el Gobierno de Sánchez. "Tienen que parar. Tenemos que reflexionar y tenemos que abrir un nuevo periodo electoral. Y esto es lo que venimos pidiendo en la calle desde hace mucho tiempo", ha afirmado.

Espiral de "corrupción y machismo"

Feijóo ha señalado que el Grupo Popular ha registrado una petición para que Sánchez comparezca en un pleno extraordinario en el Congreso con el objetivo de dar cuenta de "una espiral inédita de detenciones, de corrupción, de machismo y de extorsión".

En este punto, ha subrayado que la Policía y la Guardia Civil han realizado casi 20 inspecciones en distintos organismos del Estado, personándose esta misma mañana la Unidad Central Operativa (UCO) en Correos y los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.

"Hacemos un llamamiento a sus socios. No pueden seguir siendo encubridores y cómplices. Es evidente que llegan tarde, pero es mejor parar ya esta sangría de delincuencia y que los socios sean consecuentes con los votos que representan", ha manifestado el presidente del PP.

Testigo en el caso de la DANA

Durante su visita a Talarrubias, Feijóo ha sido sorprendido por su citación para declarar como testigo en la causa penal por la gestión de la DANA de la Comunidad Valenciana. "Primera noticia, sabe usted más que yo", ha respondido a una pregunta de un periodista.

El líder del PP ha reiterado que su papel aquel 29 de octubre de 2024 fue exigirle al Gobierno la emergencia nacional como jefe de la oposición y en el ejercicio de sus competencias. "Ese es mi posicionamiento y mi papel permanentemente y así va a seguir siendo porque entiendo que estuvimos ante un supuesto de emergencia nacional de libro", ha afirmado en declaraciones recogidas por Efe.

Feijóo ha señalado que mientras él exigió desde el principio la emergencia nacional el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado "solos" a los ciudadanos de afectados por la dana y en la Comunidad Valenciana "ni siquiera han aparecido por allí desde hace mucho tiempo".