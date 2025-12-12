Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate del estado de la ciudadToldos en la FeriaParcelas irregularesRey GasparMédicosBLETLluvia
instagramlinkedin

Azcón no llega a un acuerdo con Vox y las elecciones en Aragón serán el 8 de febrero

La convocatoria oficial de los primeros comicios adelantadas de la historia de la comunidad se hará el próximo lunes

Azcón y Nolasco, durante su reunión.

Azcón y Nolasco, durante su reunión. / Josema Molina

Sergio H. Valgañón

Lo que era un secreto a voces se ha confirmado. Jorge Azcón no ha llegado a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos tras la segunda reunión con Alejandro Nolasco celebrada este viernes en el Pignatelli por lo que los aragoneses irán a las urnas el próximo 8 de febrero.

La convocatoria oficial de las elecciones autonómicas, las primeras adelantadas de la historia de Aragón, se hará de forma oficial el lunes. Al día siguiente, el martes, la convocatoria quedaría publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), lo que trasladaría la cita con las urnas a los 54 días posteriores, el domingo 8 de febrero. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  2. Del cheque bebé al cierre de El Arcángel: así progresa la hoja de ruta anunciada por Bellido en el debate de la ciudad 2024
  3. Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
  4. Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
  5. Córdoba no guarda el paraguas: la Aemet ya pronostica las próximas lluvias, y serán inminentes
  6. El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
  7. La empresa pública Casa 47 inicia su actividad con un centenar de viviendas en Córdoba
  8. La Primitiva deja un premio de casi 700.000 euros en Córdoba

La Unión Europea aplicará una tasa de 3 euros a los paquetes pequeños que llegan vía comercio online

La Unión Europea aplicará una tasa de 3 euros a los paquetes pequeños que llegan vía comercio online

Iván Ania no se fía del Eibar: "Si no estamos a nuestro máximo nivel, estoy seguro de que no vamos a ganar"

Iván Ania no se fía del Eibar: "Si no estamos a nuestro máximo nivel, estoy seguro de que no vamos a ganar"

La Junta presenta alegaciones "fundamentadas" a la planificación eléctrica para 2030 en Córdoba

La Junta presenta alegaciones "fundamentadas" a la planificación eléctrica para 2030 en Córdoba

Ideas de looks con lentejuelas para estas fiestas

Ideas de looks con lentejuelas para estas fiestas

El aeropuerto de Córdoba cierra el mejor mes de noviembre de su historia

El aeropuerto de Córdoba cierra el mejor mes de noviembre de su historia

Los mejores perfumes de mujer para regalar esta Navidad

Los mejores perfumes de mujer para regalar esta Navidad

13 regalos originales y divertidos que son un acierto seguro

13 regalos originales y divertidos que son un acierto seguro

Asaja Córdoba celebra que Hacienda excluya la compensación del IVA agrario del cálculo para seguir en módulos

Asaja Córdoba celebra que Hacienda excluya la compensación del IVA agrario del cálculo para seguir en módulos
Tracking Pixel Contents