Aragón irá a elecciones el 8 de febrero salvo un pacto del PP con Vox 'in extremis'

Aragón irá a elecciones autonómicas el próximo 8 de febrero salvo sorpresa mayúscula en la reunión del presidente de Aragón, Jorge Azcón, con el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, prevista para la mañana de este viernes en el despacho de Presidencia en el edificio Pignatelli. Si no se produce un acuerdo 'in extremis', harto improbable tras las últimas declaraciones de los líderes de ambos partidos, los aragoneses tendrán que ir a las urnas en el primer adelanto electoral de la comunidad autónoma en la democracia y lo harán el próximo domingo, 8 de febrero.

Según ha podido saber este diario, la previsión es que los comicios autonómicos se convoquen este lunes, con la disolución de las Cortes de Aragón por parte del presidente autonómico. Al día siguiente, el martes, la convocatoria quedaría publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), lo que trasladaría la cita con las urnas a los 54 días posteriores, el domingo 8 de febrero. Todo ello si un pacto entre PP y Vox no lo evita en la mañana de este viernes.

De nada le habrán servido al PSOE ni a la extrema derecha los ofrecimientos de los últimos días, en los que le reclamaban al presidente Azcón que mostrara realmente sus cartas, esto es, que presentara o les mostrara el proyecto de Presupuestos con todos sus tomos para poder debatir sobre él, "y no sobre un Power Point", y negociar los acuerdos en materias de interés para los aragoneses.

Finalmente, la decisión de convocar elecciones anticipadas no habrá sido la "última opción" del presidente, como defendía Azcón hace apenas un mes, sino una decisión tomada por convencimiento a pesar del contorsionismo del PSOE de Pilar Alegría, que pasó de hacer una enmienda a la totalidad a su política a ofrecerle su apoyo a las cuentas a cambio de cinco medidas concretas. Y a pesar, también, de que el acuerdo con Vox sí ha funcionado en otros territorios gobernados por el PP, como la Comunidad Valenciana.

Ahora, la comunidad autónoma se encamina al primer adelanto electoral de su historia en uno de sus momentos de mayor inestabilidad política, con un Gobierno que nació siendo de coalición y del que la ultraderecha se bajó tan solo un año después. Tras año y medio de desencuentros y tensiones entre los populares y Vox, el camino hacia el acuerdo se había hecho cada vez más estrecho y empinado. Aunque todavía hay quien deja un mínimo margen para ese pacto milagroso, de un uno o dos por ciento, porque la política a día de hoy cambia a cada minuto.

Desde que el presidente aragonés presentara hace justo una semana su proyecto de Presupuestos para 2026 y convocara la ronda de contactos para tantear el apoyo de los grupos a sus Presupuestos, el PSOE intentó cambiarle el paso mutando de su oposición a su apoyo, con el fin de evitar las elecciones. Azcón lo rechazó al minuto y tampoco le han valido las propuestas definidas por Vox. La distancia con la ultraderecha en materia de inmigración, cambio climático o fiscalidad se ha ido agrandando mientras el líder del Ejecutivo aragonés no para de reclamar la construcción de acuerdos en torno a un "mínimo común denominador".

Azcón y el portavoz del PSOE, Fernando Sabés, se saludan al inicio del pleno de este jueves. / JAIME GALINDO

Un pleno con sabor a elecciones

La sesión plenaria de este jueves ya olía a elecciones. Azcón volvió a dar las grandes cifras de su proyecto de Presupuestos, renunciando a presentarlos, entre las críticas de todos los partidos en la Cámara, que ya le acusaban de haber empezado la campaña electoral "el mismo viernes en que presentó el Power Point".

Desde Chunta Aragonesista, José Luis Soro le reprochaba estar escribiendo una "carta a los Reyes Magos anticipada" mientras Álvaro Sanz, de IU, insistía en que la pregunta que tenía que responder, después de la "pantomima" de la ronda de contactos, era "si convocaba elecciones esta semana o la que viene".

El choque más agrio se produjo con el PSOE, en línea con los encontronazos de la última semana. Jorge Azcón aseguró que el portavoz socialista, Fernando Sabés, le contó en su reunión en el Pignatelli que "Vox le llama para ponerse de acuerdo en votar en contra de los decretos del PP". Antes, había asegurado que "la mano del PSOE no está tendida, está quemada". "Es la cola del escorpión. Sabemos que va a picar porque es su naturaleza: ustedes mienten, no son de fiar y es imposible confiar en el PSOE", le espetó.

Críticas a la "manipulación" del presidente

El primero en pedir intervenir por alusiones fue el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, que negó con rotundidad cualquier pacto con los socialistas. "Es totalmente mentira lo que acaba de decir el presidente: jamás he llamado yo al señor Sabés para hablar de nada de eso. Jamás. O miente Sabés o miente usted", recalcó Nolasco que, pese a todo, volvía a tender la mano al PP. "Traiga los Presupuestos a las Cortes. Los vamos a analizar. Le ha salido el tiro por la culata y ha dado un espectáculo lamentable", denunció Nolasco, que después le volvió a pedir el documento completo de los Presupuestos de 2026 para poder llegar a cualquier acuerdo.

Sabés alertó de la "manipulación" de sus palabras por parte del presidente, que suponía además desvelar contenido de una reunión privada, supuestamente, con la intención de fraguar un acuerdo presupuestario. "Que puedan manipular determinadas reuniones duele, pero demuestra cómo es el adversario político. Si tanto quiere saber qué se ha dicho en las reuniones, me gustaría que explicaran qué hizo el señor Mazón en esa reunión durante la dana", reaccionó el portavoz socialista, que también pidió el documento presupuestario para analizarlo y "este mismo fin de semana", poder confirmar su apoyo a las cuentas del PP si cumplían las condiciones del PSOE.

Unos y otros trataron de imponer su visión de los hechos en los coletazos de la que será la legislatura más corta de la historia en Aragón, la que solo tuvo un presupuesto aprobado (el de 2024, con la suma de PP, Vox, el PAR y Teruel Existe) y en la que fracasó la única coalición de la derecha y la ultraderecha en más de 40 años de autonomía en Aragón.

Pero todo parece indicar que la convocatoria con las urnas es inminente y que ahora, el juego político, ya no es otro que la campaña electoral. Con este adelanto, el PP intentará exprimir el viento de cola de las buenas perspectivas económicas, tratando de librarse de depender en la próxima legislatura de un Vox en ascenso. Y, al mismo tiempo, con el objetivo de hundir al PSOE en uno de sus momentos más bajos, afectado por los escándalos de corrupción y machismo.

Pilar Alegría confirmó ayer que se presentará a las primarias del PSOE para las autonómicas, la sorpresa sería que hubiera más candidatos. Mientras, las izquierdas (CHA, IU y Podemos) tendrán que decidir en tiempo récord si se unen por primera vez para unos comicios autonómicos, o no, y Teruel Existe y el PAR seguirán disputándose la tarta del codiciado votante turolense en una lucha por la supervivencia o la recuperación. Con el adelanto electoral, el contador se pone a cero para todos. Y el resultado solo lo decidirán los aragoneses con sus votos.