Sumar se compromete a dar "la máxima estabilidad" al Gobierno pero pide al PSOE ser "más proactivo" con los casos de acoso sexual

Sumar se compromete a ofrecer al Gobierno "la máxima estabilidad" tras el estallido de varios casos de presunto acoso sexual en las filas socialistas, aunque reclama al PSOE ser "más proactivo" a la hora de "investigar" la situación dentro de sus filas para detectar estas situaciones.

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, se ha pronunciado sobre la situación que atraviesa el Ejecutivon en la misma mañana en que se han producido tres nuevas detenciones vinculadas al caso Koldo -la fontanera del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Antxón Alonso, vinculado a Servinabar y el exnúmero tres socialista, Santos Cerdán-. El diputado de IU ha rechazado "que haya ninguna descomposición del Gobierno" y ha defendido que el Ejecutivo "está trabajando permanentemente para sacar adelante la agenda social".

En este punto, el portavoz ha avanzado que "el grupo parlaemtnario de Sumar y nuestros ministros vamos a trabajar para darle la máxima estabilidad" al Ejecutivo, al considerar que "España está destacándose por hacer políticas para la gente y somos un ejemplo a seguir". "Esa es ala tarea que tenemos que hacer".

"Lo que sí me sorprende es que el PSOE no haga una tarea prospectiva para investigar y verificar cuántas problemáticas tiene dentro", ha continuado Santiago, en declaraciones en los pasillos del Congreso, donde ha señalado que "nos parece muy mal que vaya reaccionando a posteriori. Nos parece horrible".

En este sentido, ha hecho referencia a Izquierda Unida, asegurando que "en el momento en que tenemos la mínima advertencia", ha señalado, "inmediatamente se abren todo tipo de investigaciones, incluso cautelarmente nuestros estatutos plantean el cese de militancia". "Sí que le exigiría al PSOE una actitud mucho más proactiva. Que revisen todas las problemáticas que tengan dentro e intenten adelantarse a los acontecimientos", ha continuado.