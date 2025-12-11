El PSOE pide a la Audiencia Nacional que aclare el motivo de los cambios en el tribunal de Kitchen y que confirme su composición definitiva

El PSOE ha reclamado a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que aclare el motivo de los cambios que se han producido en el tribunal que va a juzgar el caso Kitchen, y que además confirme la composición definitiva, según especifica un escrito de 11 de noviembre, al que ha tenido acceso este periódico.

Los socialistas hacen esta reclamación al asegurar que los cambios conocidos en el tribunal de esta causa, en concreto la jubilación de la magistrada Ángela Murillo, y que el juez Fermín Echarri ha abandonado la Sección encargada del juicio, la Cuarta, "no acaban de explicar todos los cambios operados. Y lo que es más importante, no se revela la composición actual de la Sala", lamenta el escrito del PSOE, que solicita que se especifique a las partes los componentes de la Sala que va a juzgar, entre otros, al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a su 'número dos', Francisco Martínez, por el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

El exministro del interior Jorge Fernández Díaz / A. Pérez Meca / Europa Press

En su escrito, la representante legal del PSOE relata, uno a uno, los cambios de magistrados. Así indica que el 16 de julio de 2024 se designó como ponente a Juan Francisco Martel Rivero, siendo presidenta Ángela Murillo, completando el tribunal Fermín Echarri. Pero unos días después, el 24 de julio de 2024, "se introduce en el tribunal a Teresa Palacios, en sustitución de Echarri, porque su nombre desaparece del encabezado", resalta.

Diferentes cambios

Y el 4 de septiembre de 2024 en un auto de admisión de prueba firman "Juan Francisco Martel Rivero, Fermín Echarri y se introduce en el tribunal a Francisca María Ramis Roselló. Ese mismo día, se dicta providencia, siendo presidenta Ángela Murillo y completando el tribunal Teresa Palacios y Juan Francisco Martel Rivero". Y el 6 de noviembre de ese mismo año el tribunal "vuelve a cambiar, estando compuesto por Teresa Palacios como presidenta, Juan Francisco Martel Rivero y Fermín Echarri".

Francisco Martínez, el ex número dos de Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, en una imagen de archivo. EFE/ Fernando Alvarado / FERNANDO ALVARADO / EFE

El escrito de los socialistas alude, después, a otro auto, este de 23 de abril de 2025, en el que el tribunal "vuelve a cambiar". Se compone de Teresa Palacios, Juan Francisco Martel Rivero, "y se introduce a Francisca María Ramis Roselló". Y el 11 de septiembre pasado, "vuelve a cambiar, y ahora constan: Juan Francisco Martel Rivero, Francisco Martel Rivero, que entendemos que es la misma persona en lo que debe ser una errata, junto con Francisca María Ramis Roselló. Este tribunal, con la errata, se repite en las providencias de 3 de octubre de 2025, 28 de octubre de 2025 y 3 de noviembre de 2025", concluye.

Este periódico ha podido confirmar que en una providencia de 14 de noviembre los magistrados designados son Francisco Martel Rivero, Javier Ballesteros y Francisca Ramis Roselló.

El juicio en abril

Tal y como adelantó este diario, la Audiencia Nacional fijó el arranque del juicio por el caso Kitchen para el 6 de abril de 2026 y se extenderá a lo largo de 32 jornadas hasta el 28 de mayo. En principio las sesiones se fijaron para los meses de mayo y junio de 2026.

El instructor del caso, el magistrado jubilado Manuel García Castellón, sentó en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy encabezada por el que fuera ministro Jorge Fernández Díaz, que se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel que le realiza la Fiscalía Anticorrupción.

La magistrada Ángela Murillo / efe

Precisamente esta semana, el PSOE ha presentado un escrito en la pieza separada número 31 del caso Villarejo en el que en función de los nuevos audios conocidos y del contenido de un informe de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha reclamado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, la imputación del PP como persona jurídica, la de la ex secretaria general de la formación conservadora María Dolores de Cospedal y la del que fuera su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

En el escrito los socialistas advierten "del grave riesgo de prescripción que genera la falta de impulso procesal, la prolongada inactividad instructora y la falta de acceso a las actuaciones, por lo que la impunidad de los presuntos delincuentes ya solo sería imputable a la Administración de justicia", pues, completan, no han podido acceder hasta noviembre de 2025 a un “ultra secreto” oficio policial que fue elaborado el 27 de octubre de 2023: "Para desesperación de la ciudadanía, de la incógnita judicial del 'M.Rajoy' hemos pasado a la del 'MDCospedal”, lamentó.