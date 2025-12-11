Tras comprar un chalé para Ábalos, los socios de Aldama comentan: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito"

El comisionista Víctor de Aldama y sus socios en la trama de hidrocarburos investigada tenían claro para qué pagaban. Justo después de comprar el chalé de La Alcaidesa (La Línea de la Concepción, Cádiz), que pusieron a disposición del entonces ministro José Luis Ábalos, y conseguir la licencia para que su empresa, Villafuel, pueda actuar como operador comentan entre ellos: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un nuevo informe en el Juzgado Central de Instrucción número 5, en el que se investiga el fraude de hidrocarburos atribuido a la trama de Aldama. Esta vez lo ha realizado a partir de los teléfonos de Aldama que estaban a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2, en el que se instruye el caso Koldo. De él se desprende que la trama se refería con frecuencia a Ábalos como "putero".

Uno de los ejemplos que citan los investigadores se produjo el 17 de junio de 2021. Leonor María González Pano, administradora de Have Got Time, la empresa que adquiere el chalé de La Alcaidesa, comentó con Natán González que ya habían conseguido la licencia para el buque insignia de la trama, Villafuel: "Ya es oficial, ya tenemos el título de la operado" (sic). González replicó con un "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito". Ella responde con un "jajajaja!!! Eso he pensado".

El informe, de 182 páginas, refleja que "putero" era una forma habitual que utilizaban para referirse a Ábalos. En otro momento determinado también la hija de Carmen Pano -la empresaria que dijo haber llevado dinero en efectivo a Ferraz de parte de Aldama- cuenta a González que se ha producido una discusión en el Consejo de Ministros. González Pano la resume con un "Se ha enfrentado el putero al guapo".