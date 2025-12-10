Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Balance AyuntamientoNavidad en los colegiosBRI XDebate ciudadEspectáculo de dronesFuncionariosSueldo alcaldesLluviaHuelga SAS
instagramlinkedin

Sesión de Control al Gobierno

Directo | Feijóo acusa a Sánchez de querer a las mujeres "calladitas" y el presidente le reprocha la "coalición negacionista" con Vox

El presidente del Gobierno se enfrenta también a Abascal y Rufián en la última sesión de control del año

DIRECTO | Sesión de control al Gobierno en el Congreso / PI STUDIO

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

"El feminismo, a todos nos da lecciones. A mi el primero". Con estas palabras ha arrancado este miércoles Pedro Sánchez la última sesión de control al Gobierno del año, antes incluso de que Alberto Núñez Feijóo entrara en materia para reprocharle el 'caso Salazar'. No ha tardado después el líder del PP en echarle en cara las últimas denuncias de acoso sexual contra Francisco Salazar, exasesor de la Moncloa, y la gestión que está haciendo el Gobierno: "Ha pasado usted del 'hermana, yo si te creo' al 'calladita está mas guapa'". El jefe del Ejecutivo se ha defendido denunciando la "amenaza" que supone la coalición negacionista" de PP y Vox.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents