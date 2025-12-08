"El PSOE presume de feminista con depredadores en Ferraz y el PP se hace fotos con toros de lidia": el ataque de Buxadé al bipartidismo

¿Cómo ve la situación de Extremadura en este momento?

La situación política la ha provocado María Guardiola al convocar unas elecciones que nadie esperaba. Había presentado un proyecto de Presupuestos y se había iniciado el proceso habitual de negociación de enmiendas para mejorar el texto. A partir de ahí, Extremadura tiene una gran oportunidad. Guardiola ha traicionado esa oportunidad porque en 2023 fue Vox quien permitió que ella, sin ser el partido más votado, pudiera gobernar. Había mucha ilusión en los extremeños, y creo que sigue habiéndola. Lo que tenemos que hacer es responder con un cambio real de políticas de verdad.

No ha habido presupuestos por falta de acuerdo principalmente entre PP y Vox. ¿Qué ha impedido esa negociación?

Es que no ha habido ni intento de acuerdo. Presentamos una enmienda a la totalidad, igual que el Partido Socialista, porque es lo normal. Sin esperar siquiera el debate ni iniciar la negociación de enmiendas, Guardiola convoca elecciones. Lo hace creyendo que puede lograr la mayoría absoluta, pues perfecto. Si la consigue, ella sabrá lo que quiere hacer con Extremadura, pero lo que escuchamos no es lo que esperan los extremeños, que reclaman seguridad, prosperidad, libertad, que los jóvenes no tengan que verse condenados a ir a una ciudad grande en busca de empleo y vivienda.

¿Se plantean volver a pactar con Guardiola tras las elecciones?

La cuestión es si Guardiola quiere llamarnos a nosotros o prefiere pactar con el PSOE, dado que incluye a líderes socialistas en su lista, supongo que estará más cómoda. No lo sabemos, lo decidirá ella. Vox está dispuesto, por supuesto. Siempre que ha habido posibilidad real de acuerdo, lo hemos intentado y, en la mayoría de ocasiones, conseguido.

¿Cuáles son esas líneas rojas de Vox en la región?

Las mismas que en el resto de España, porque no hay nada en nuestro ADN que nos haga distintos. Rechazo expreso al Pacto Verde Europeo. Rechazo a la inmigración masiva y descontrolada, junto con la utilización de todos los medios que tienen las comunidades autónomas para combatirla. A partir de ahí, reducción del gasto: menos subvenciones a los sindicatos de izquierda, reducción de la cooperación internacional, apoyo decidido al regadío de Tierra de Barros y defensa de lo que queda de industria en la región, incluida la central nuclear de Almaraz.

¿De qué manera considera que la Agenda 2030 está afectando al campo extremeño?

En todo. Ayer mismo, en Almendralejo, los viticultores nos contaban que cada año les prohíben nuevos fitosanitarios o se los sustituyen por otros más caros. Todo por esa visión fanática de la Agenda 2030, que considera que dañan al planeta mientras permite su uso en Marruecos, Turquía, Sudáfrica o países de Hispanoamérica. Es injusto. El Pacto Verde Europeo es la aplicación de la Agenda 2030 en la UE y está perjudicando la vida de los extremeños.

¿Y de cara al futuro?

Muchísimo más. La Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo pretendían acabar con Almaraz. Cuando llegué al Parlamento Europeo en 2019, todos —incluido el Partido Popular Europeo— defendían que la energía nuclear era negativa, porque tenían un pacto con Putin, él les daba gas a un precio baratísimo que permitía mantener la economía europea. Tras la invasión de Ucrania en 2022, el grifo se cierra y Francia levanta la mano porque sin ese gas no sostiene su economía. Entonces el PP cambia de postura y se acerca a Vox. Me parece bien, porque son las posiciones correctas. Si el PP hubiera defendido Almaraz hace seis años con la fuerza con la que dice hacerlo ahora en campaña, la central estaría más que salvada. Hay que seguir luchando, porque la nuclear es soberanía energética para el país y de ella dependen miles de empleos directos, bien retribuidos y estables.

Guardiola centra buena parte de su campaña en el campo, los toros y la caza. ¿Considera que está tentando a su feudo?

No, está haciendo lo que el PP hace desde hace 30 o 40 años, estafar a la gente. En campaña dicen una cosa y fuera otra. Esta semana, en el Congreso, el PP pidió expresamente apoyar el Pacto Verde Europeo y la Ley de Restauración de la Naturaleza, lo contrario de lo que dice Guardiola. Exigimos coherencia. El bipartidismo cree que puede seguir engañando a la gente. El PSOE presume de feminista y socialista, pero tiene a depredadores en Ferraz consumiendo prostitutas y cocaína; y el PP se hace un par fotos con toros de lidia en campaña para decir que defienden al toro.

En Extremadura algunos partidos afirman que sus diputados están "teledirigidos" desde Madrid, ¿qué responde a esa acusación?

Es un poco broma. Vox se caracteriza por la unidad, la coherencia y la autenticidad de un mensaje que es el mismo en Madrid o en Sevilla, con sus adaptaciones al territorio. Si el PP son 17 partidos populares y Feijóo no tiene control sobre eso que llaman 'barones' territoriales, es su forma de organizar su partido. Nosotros vamos todos a una y aquí nadie teledirige. Tenemos un candidato que ha sido diputado en Extremadura, que conoce la región y que encarna un programa extraordinario. Claro que hay dirección nacional que garantiza una unidad de mensaje que los españoles valoran. Óscar Fernández Calle, con independencia de cuántos seguidores tenga en las redes sociales, es el mejor candidato. Hará muchísimo por Extremadura. Decía el señor Feijóo que no le conocía; ya le conocerá.

¿Cómo salvarían la línea del traslado de menores migrantes no acompañados?

Con cero inmigración ilegal. ¿Cuál es el nivel de tolerancia?, ¿10, 1.000? Que suban los delitos de agresión sexual con penetración o de robo con fuerza en Extremadura. Para nosotros es cero. Es incoherente, sería comoadmitir que hubiese fraude fiscal o asesinatos. Es inaceptable que se esté pagando la renta mínima en la región a personas que no contribuyen, mientras hay jóvenes y mayores que sí la necesitan. La comunidad debe proteger nuestras fronteras y acabar con el efecto llamada. Por eso, vamos a luchar.