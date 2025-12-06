Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Frente el Congreso

Manifestantes se concentran frente al Congreso para denunciar la "corrupción" del Gobierno

Durante la concentración, los asistentes han coreado consignas como 'España no se vende, España se defiende' o 'Gobierno criminal, vergüenza nacional'

Manifestantes durante una manifestación contra el régimen del 78, frente al Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La concentración ha sido convocada por el Frente Obrero bajo el lema 'Haz que caigan' para protestar contra la corrupción y el régimen del 78 en el Día de la Constitución. Carlos Luján / Europa Press 06/12/2025. Carlos Luján / Europa Press;Manifestación organizada por el Frente Obrero en contra de la Constitución del 78;

EFE

Madrid

Manifestantes convocados por el Frente Obrero se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para protestar contra la "corrupción" del Gobierno y el deterioro político, social y económico del país, y han arremetido contra el PSOE, al que han tildado de 'traidor, ni obrero ni español'.

Como cada año coincidiendo con el día de la Constitución, los ciudadanos, un millar según los convocantes y unos 300 según Delegación del Gobierno en Madrid, han secundado la convocatoria, en esta ocasión para denunciar los "múltiples escándalos" de corrupción que afectan al Ejecutivo y al entorno del presidente Pedro Sánchez.

Durante la concentración, los asistentes han coreado consignas como 'España no se vende, España se defiende' o 'Gobierno criminal, vergüenza nacional'.

Al término de la protesta ha intervenido el presidente el Frente Obrero, Roberto Vaquero, quien ha afirmado que "hace casi 50 años de un régimen que lo único que ha hecho ha sido agravar los problemas de este país".

A su juicio, aunque tuviera una función en su momento, "desde hace décadas no es más que una fábrica de todo menos de lo que debería ser, solo crea problemas" y, además, ha criticado que España "está vendida a la Unión Europea, no tiene soberanía nacional y se ha convertido en un país de malos hosteleros con malas condiciones de trabajo".

La concentración de este año, según el Frente Obrero, cobra especial sentido "debido a los múltiples casos de corrupción que rodean al Gobierno y al papel que, a su juicio, desempeñan los partidos tradicionales, a los que acusan de sostener un sistema político incapaz de dar respuesta a los problemas sociales y económicos actuales".

