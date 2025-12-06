Comunitat Valenciana
Feijóo: "Mazón ha dicho aquello que considera que es verdad"
El presidente del PP asegura que su partido ha "pasado página" en Valencia con la sucesión de exjefe del Consell
Redacción
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que el PP ha "pasado página definitiva" en la Generalitat Valenciana tras la salida del Gobierno del expresident Carlos Mazón, quien ha dicho "aquello que considera que es verdad".
A su llegada a los actos de celebración del Día de la Constitución en el Congreso, Feijóo ha sido preguntado por los últimos mensajes publicados el viernes de Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, que cuestionan la versión dada por el expresident.
Feijóo ha afirmado que está "convencido" de que Mazón ha dicho "aquello que considera que es verdad" y ha añadido que no tiene "nada más que añadir" sobre los posibles cambios de versiones de Mazón.
Según el líder del PP, Mazón "ha asumido sus responsabilidades políticas al máximo nivel", mientras que no hay un solo político socialista en España que las haya asumido en los últimos años.
Mazón ha hecho declaraciones, ha comparecido en les Corts y en el Congreso de los Diputados, ha insistido el líder del PP, quien además ha recordado la presencia en el Congreso del nuevo president, Juanfran Pérez Llorca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Vimcorsa sorteará a partir de 2026 cerca de 1.000 viviendas de VPO
- Nuevo paso para el futuro barrio de Córdoba que se ubicará junto al antiguo Urende
- Estos son los requisitos para acceder a una VPO en Córdoba en estos momentos
- Córdoba se sumerge en el Antiguo Egipto: estas son las primeras impresiones de la muestra inmersiva
- Palma Plaza abre sus puertas como 'referente comarcal' y 'complemento al comercio local
- Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer