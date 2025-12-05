Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acoso sexual

El PSOE reconoce "no haber arropado suficientemente" a las denunciantes del caso Salazar

Desde la dirección federal hacen autocrítica por "no haber estado a la altura" después de que corrientes feministas cuestionasen la inacción del partido

Fachada de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid

Fachada de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid

May Mariño

Iván Gil

Tras días con la polémica al alza y la indignación creciendo en las filas socialistas, especialmente entre las mujeres, el PSOE reconoce "no haber estado a la altura" en el caso Salazar y "no haber arropado suficientemente a las denunciantes". Cinco meses después de las denuncias internas por acoso sexual de subordinadas del que fuera estrecho colaborador de Pedro Sánchez en el Gabinete de la Presidencia y dirigente federal, Francisco Salazar. Una falta de avances que se han interpretado como un intento de la dirección proteger a Salazar, quien además se dio de baja de militancia la pasada semana.

Desde el PSOE insisten en un comunicado que las denuncias presentadas contra Francisco Salazar, "están siendo analizadas y contrastadas por el Órgano contra el Acoso dentro del plazo, tal y como recoge el Protocolo" y que, como ya apuntábamos en EL PERIÓDICO, los datos que arroge la investigación "se recogerán en un informe de conclusiones que incluirá la propuesta de medidas a adoptar por la Organización. Este será trasladado a las partes y a la Secretaría de Organización". Dejando así todavía la puerta abierta a recurrir o no a la Fiscalía, como exigían desde algunos sectores del partido.

La fractura abierta por corrientes feministas con la dirección federal y coste reputacional ha obligado a Ferraz ha ir modulando sus mensajes, pasando de normalizar la situación y justificar la demora a asumir un 'mea culpa'. "La comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada, tal y como hemos constatado con las informaciones publicadas por Eldiario.es esta misma semana", asumen. Asimismo, inciden tajantes, para negar cualquier tipo de dudas o ánimo de proteger a este exdirigente que "el contenido de las denuncias publicadas detalla comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents