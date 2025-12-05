Acoso sexual
El PSOE reconoce "no haber arropado suficientemente" a las denunciantes del caso Salazar
Desde la dirección federal hacen autocrítica por "no haber estado a la altura" después de que corrientes feministas cuestionasen la inacción del partido
Tras días con la polémica al alza y la indignación creciendo en las filas socialistas, especialmente entre las mujeres, el PSOE reconoce "no haber estado a la altura" en el caso Salazar y "no haber arropado suficientemente a las denunciantes". Cinco meses después de las denuncias internas por acoso sexual de subordinadas del que fuera estrecho colaborador de Pedro Sánchez en el Gabinete de la Presidencia y dirigente federal, Francisco Salazar. Una falta de avances que se han interpretado como un intento de la dirección proteger a Salazar, quien además se dio de baja de militancia la pasada semana.
Desde el PSOE insisten en un comunicado que las denuncias presentadas contra Francisco Salazar, "están siendo analizadas y contrastadas por el Órgano contra el Acoso dentro del plazo, tal y como recoge el Protocolo" y que, como ya apuntábamos en EL PERIÓDICO, los datos que arroge la investigación "se recogerán en un informe de conclusiones que incluirá la propuesta de medidas a adoptar por la Organización. Este será trasladado a las partes y a la Secretaría de Organización". Dejando así todavía la puerta abierta a recurrir o no a la Fiscalía, como exigían desde algunos sectores del partido.
La fractura abierta por corrientes feministas con la dirección federal y coste reputacional ha obligado a Ferraz ha ir modulando sus mensajes, pasando de normalizar la situación y justificar la demora a asumir un 'mea culpa'. "La comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada, tal y como hemos constatado con las informaciones publicadas por Eldiario.es esta misma semana", asumen. Asimismo, inciden tajantes, para negar cualquier tipo de dudas o ánimo de proteger a este exdirigente que "el contenido de las denuncias publicadas detalla comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista".
