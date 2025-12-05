Los mensajes de Mazón y su jefe de gabinete a Salomé Pradas el 29-O: "Cojonudo" y "Salo, de confinar nada, por favor"

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, mando único de la emergencia del 29 de octubre (29-O) de 2024 desde las 15 horas, (al decretarse el nivel de emergencia 2 por el desbordamiento del río Magro en Utiel, donde fallecieron seis personas" ya ha mostrado su un as en la manga en su estrategia judicial. Pradas está investigada en la causa de la dana desde el 10 de marzo de 2025. Declaró el 11 de abril ante la jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. Ese día entregó a la causa judicial un acta notarial con las llamadas que realizó durante el 29 de octubre. Y que han servido de brújula para averiguar a quién llamó y quien consultó en el exterior del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), donde ella era la máxima autoridad.

Pradas ha entregado un acta notarial con los mensajes que intercambió con Mazón y su jefe de gabinete. "Cojonudo" le contestó el primero cuando informó de los avances de la mañana. Y "Salo, de confinar nada, por favor", señaló el segundo cuando se planteó enviar el mensaje "Permanezcan en sus casas".

Estrategia de defensa

Aunque en la primera entrevista televisiva que concedió ayer al programa Salvados de La Sexta, desde que fue cesada el 22 de noviembre de 2024, Pradas reveló el as en la manga que guarda y que supone un aviso a navegantes al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a quien afeó ayer no haber suspendido su agenda y acudido antes al Cecopi. Mazón mantuvo durante todo el 29-O su agenda y, como es sabido, mantuvo una mesa y sobremesa de cuatro horas con la periodista y comunicadora Maribel Vilaplana. El jefe del Consell no apareció por el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana hasta las 20.28 horas del 29-O.

Mensajes con Mazón y su núcleo duro de asesores

La información que maneja como parte de su estrategia de defensa son los mensajes que intercambió tanto con Carlos Mazón como con su núcleo duro y con el resto de miembros del Consell o personas en el exterior del Cecopi con quien Salomé Pradas pudo intercambiar mensajes durante la dramática jornada del 29-0 que acabó con el fallecimiento de 229 personas.

Aviso de alertas por mensaje

Al inicio de su entrevista, Pradas explicó que intentó hablar con Carlos Mazón poco antes de las 13 horas del 29-O. "No me cogió el teléfono", admitió la exconsellera. Asi que decidió comunicarle las dos alertas que Emergencias acababa de decretar "por mensajes". Se trata de las dos alertas hidrológicas emitidas para el río Magro a las 11.45 horas y la del barranco del Poyo a las 12.20 horas, que ya no se retiraron durante todo el 29 de octubre. Aunque desde Presidencia de la Generalitat durante la etapa de Mazón intentaron extender que las alertas "se habían retirado".

"El presidente está de actos, informame a mi"

Desdpués de que Pradas informara a Mazón de "las alertas por mensajes", fue cuando su jefe de gabinete, Jose Manuel Cuenca, señaló a la entonces consellera de Justicia e Interior: "El presidente está de actos, informame a mi". Pradas explicó que, a partir de entonces, "imagino que la información que yo le daba al jefe de gabinete le llegaba a Mazón. Sabían que se convocaba el Cecopi, que se movilizó la UME (Unidad Militar de Emergencias) a las 15.30 horas y que la situación en Utiel era muy complicada".

"Que no moleste a Mazón"

Pradas también ha admitido que le envió más mensajes: "Yo no he hablado de los whatsapp en la investigación. Eran muy similares a las llamadas, que sí he entregado. Mi interés era que estuvieran informados. Con el president el último mensaje fue a las dos y algo de la tarde. En torno a las dos de la tarde, Cuenca [el jefe de gabinete] me dice que le escriba a él y que no moleste a Mazón".

"Me salté la orden porque soy inconformista"

Aún así, se saltó la orden, según admitió Pradas. "A las 16.29 horas llamo a Mazón porque decido comunicarle por mí misma que la situación era grave en Utiel y quería trasladárselo por responsabilidad a mi jefe. Me salté la orden porque soy inconformista con lo que me plantean".

Cuando no le cogía, "no sé. No pensaba. Por eso empecé a llamar a todo su gabinete. A mi tono, me daba. Pero sale cancelada. Eso lo tendrá que explicar él", ha justificado. "Ya no envié más mensajes, porque me metí en el Cecopi" [a partir de las 17 horas].

El otro investigado en la causa de la dana, Emilio Argüeso, número dos de Pradas y secretario autonómico de Emergencias el 29 de octubre, y por tanto mando único de todo lo que sucedió desde el día previo y durante los niveles 0 y 1 de emergencia, según el plan de inundaciones, sí aportó tanto los mensajes como las llamadas que realizó el 29 de octubre. Incluso su geolocalización alo largo de todo el día.

El acceso a los mensajes y llamadas de los testigos o protagonistas clave de la jornada se debe hacer de forma voluntaria ya que la jueza de la dana no puede acordar la intervención de las comunicaciones como se hace en otras causas penales. Al investigar los 229 presuntos homicidios imprudentes, y un número intedeterminado de lesiones, un delito donde no hay dolo o intención, las comunicaciones no se pueden intervenir. Los mensajes, llamadas o comunicaciones de los fallecidos o los principales testigos se produce porque acceden a entregarlo al juzgado.

Salomé Pradas justificó que conceda ahora la entrevista porque "ahora tiene ganas de hablar" porque las víctimas tienen que saber "toda la verdad. Merecen saber todo lo que pasó". Y también ayuda que haya dimitido Carlos Mazón, ha admitido. Y también, respecto a las víctimas, ha asegurado que "les ha faltado calor, comprensión. Ha habido demasiada política y poco corazón, entente y cariño hacia las víctimas".

La exconsellera también aseguró que "quienes me conocen, saben que el día de la dana hice todo lo posible por ayudar a resolver toda aquella emergencia, a resolver una emergencia que se enfrentaba a un apocalipsis... Entonces... Que se haya dado una imagen mía que no se tomaban decisiones, que yo estaba allí, casi despreocupada, se ha dicho, o incluso se ha llegado a decir que ocultando información. Esa imagen que se ha dado mía de ignorante, pasiva, o de caótica, creo que es injusta. Ha hablado demasiada gente por mí y ha llegado el momento de hablar por mi misma de lo que sucedió aquella jornada".

Sobre su responsabilidad, Pradas ha asegurado: "Me siento responsable de haber estado al frente de una Emergencia que acabó con 229 fallecidos en lo moral. No puedo superar no haber tenido la información para llegar a tiempo. Creo que se demuestra que yo no tenía información del Poyo".

Pradas ha admitido que su mayor error "es no haberle dicho al señor Mazón que viniera inmediatamente allí. Y el mayor error de Mazón no haber estado allí".