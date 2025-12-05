Albares informa a Clavijo de los acuerdos alcanzados con Marruecos y garantiza colaboración en su próximo viaje

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para informarle de los resultados de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre los gobiernos de España y Marruecos.

Durante la llamada, el ministro trasladó al jefe del Ejecutivo autonómico los principales puntos recogidos en la Declaración Conjunta firmada en el encuentro bilateral, así como los distintos acuerdos alcanzados entre ambos países. Según fuentes oficiales, ambos dirigentes acordaron mantener la colaboración activa en los grupos de trabajo que afectan directamente a intereses estratégicos para Canarias, como la gestión migratoria, la conectividad o los aspectos económicos y comerciales.

Además, el ministro Albares expresó su plena disposición a colaborar en el próximo viaje institucional de Clavijo a Marruecos, con el objetivo de que resulte tan productivo como su anterior visita. “El ministro le ha garantizado su plena colaboración para que su próximo viaje a Marruecos sea un éxito, tal y como hizo en el viaje anterior”, señalan.