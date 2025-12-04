En el Congreso
El PSOE hace un nuevo guiño a Junts y encarrila con ellos y el PP la ley contra la multirreincidencia
Madrid
Al 'mea culpa' de Pedro Sánchez y el decreto ley con guiños a Junts le ha seguido este jueves un acuerdo entre el PSOE, PP y Junts para impulsar la ley contra la multirreincidencia que llevan meses demandando los posconvergentes. Los socialistas han pactado varias modificiaciones con los de Carles Puigdemont y han dado el visto bueno a otros cambios cerrados entre Junts y el PP. Además, según fuentes de la formación posconvergente, el PSOE se ha comprometido a llevar la ley para su aprobación al primer pleno del próximo periodo de sesiones, en febrero.
