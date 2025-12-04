Clavijo exige explicaciones a Albares ante la opacidad de la cumbre España-Marruecos

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, exigió este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que le informe sobre el contenido de la cumbre bilateral entre España y Marruecos, celebrada en Madrid, ante la opacidad con la que, a su juicio, se ha desarrollado. Clavijo considera que en el encuentro “obviamente se ha hablado de Canarias” y reclama conocer los detalles de lo tratado, al afectar directamente a los intereses del Archipiélago.

El presidente calificó la actitud del Gobierno de excluir a Canarias en la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) como un “incumplimiento de la agenda canaria -pactada con Pedro Sánchez-", así como "de la lealtad institucional” que debe regir entre administraciones. Recordó que su preocupación principal no es “lo que haga Marruecos, que defiende sus intereses”, sino la falta de transparencia del Gobierno de España.

Clavijo insistió en que no es "de recibo" que se "desplace" e "ignore" a Canarias de este tipo de relaciones. El Gobierno de Canarias ha "tomado nota", enfatizó .

Por ello, lanzó una seria advertencia al Ejecutivo central: “En el futuro, que no se sorprendan si en alguna que otra ocasión nosotros no vamos a estar de acuerdo con algunas políticas del Gobierno de España en materia de asuntos exteriores”, señaló, algo que atañe también al apoyo de Coalición Canaria (CC) en el Congreso.

Posible quiebra del voto de CC

De hecho, la portavoz de CC el Congreso, Cristina Valido, anunció que el próximo miércoles el ministro José Manuel Albares comparecerá en la Cámara Baja y le preguntará por el contenido de la cumbre y los temas tratados con Marruecos.

Valido espera que el Gobierno de Pedro Sánchez, “ya sea el propio presidente o el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tenga la decencia de llamar al presidente de Canarias e informarle de los temas tratados”, porque de lo contrario —advirtió— los nacionalistas entenderán que al Ejecutivo central “no le interesa Canarias” y que “no necesita el voto de Coalición Canaria”.

Recordó que existe una agenda canaria pactada con el PSOE donde se establece la presencia de Canarias en todos los asuntos relacionados con las islas, y subrayó que la migración “es uno de ellos”. “Es un tema muy grave”, insistió Valido, en referencia a la gestión de los flujos migratorios y la ausencia de referencias al Archipiélago en la reunión de alto nivel con Marruecos.

Sánchez apoya el plan autonomista

La cumbre celebrada en el Palacio de la Moncloa entre Pedro Sánchez y su homólogo marroquí, Aziz Ajanuch, que fue recibido con honores, sirvió para que España fijara por primera vez de forma oficial su posición respecto a la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que insta a priorizar la propuesta de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental.

En el comunicado conjunto, de 113 puntos, se afirma que “España acoge con satisfacción la adopción de la resolución” y que el presidente del Gobierno “ha reiterado la posición expresada en la declaración conjunta del 7 de abril de 2022”, cuando Sánchez trasladó por carta al rey Mohamed VI su apoyo al plan autonomista.

La mención explícita de la resolución consolida la línea diplomática adoptada hace más de dos años y marca la primera vez que ese respaldo se refleja en un documento bilateral firmado al máximo nivel.

Yolanda Díaz: "Viva el Sáhara libre"

La cumbre se celebró sin presencia de ningún ministro de Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, que mantiene su rechazo al giro dado por Pedro Sánchez en 2022 al reconocer el plan autonomista de Rabat.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, difundió un vídeo en redes sociales el mismo día del encuentro en el que avisó de que “no se va a ceder ni un centímetro de tierra saharaui”, mientras leía un poema del escritor saharaui Liman Boisha.

“Hoy y siempre, viva el Sáhara libre”, concluyó la dirigente de Sumar.

La ausencia de ministros de esta formación en la Reunión de Alto Nivel subraya las diferencias internas en el Ejecutivo sobre el conflicto del Sáhara, que también ha suscitado críticas entre los socios parlamentarios del PSOE.

Asuntos canarios

Del encuentro no se desprenden novedades sobre los principales temas que afectan a Canarias. No trascendió si hablaron de la delimitación de aguas frente al Archipiélago, ni a la cesión del control del espacio aéreo sobre el Sáhara Occidental, que sigue gestionado por la operadora española Enaire desde las Islas. Marruecos mantiene el control de facto del territorio, todavía pendiente de descolonización según Naciones Unidas. Estas cuestiones han sido divulgadas en los medios marroquíes en estos días como asuntos centrales en la agenda de la cumbre.

En materia migratoria, pese a que Canarias es el principal territorio frontera y el mayor receptor de inmigración irregular en la ruta atlántica, la declaración se reduce a un compromiso genérico de “reforzar los esfuerzos en la lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de personas y la trata de seres humanos”, sin detallar medidas ni financiación.

Tampoco se produjeron avances en la hoja de ruta bilateral ni en las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, que permanecen cerradas al tránsito de mercancías. El comunicado se limita a señalar que España y Marruecos se “congratulan de la cooperación entre sus administraciones aduaneras” y se proponen reforzarla.

Catorce acuerdos técnicos

La cumbre concluyó con la firma de 14 acuerdos de cooperación en ámbitos como la digitalización administrativa, la educación, el deporte, la agricultura, la pesca, la protección social y la prevención de desastres naturales.

Entre ellos destacan un memorando para combatir la desinformación, otro sobre intercambio de jóvenes diplomáticos y un acuerdo científico para estudiar la sismicidad y posibles tsunamis en el Estrecho de Gibraltar.

En el ámbito pesquero, ambos gobiernos reafirmaron su voluntad de “reforzar la cooperación”, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló en 2024 los acuerdos de pesca y comercio agrícola con Marruecos por no haberse recabado el consentimiento del pueblo saharaui.

Sin declaraciones a la prensa

El encuentro se celebró sin comparecencia ante los medios ni turno de preguntas, lo que provocó críticas de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

Ambas organizaciones calificaron la situación de “inaceptable” y denunciaron la opacidad informativa de una cumbre de “gran trascendencia pública”.

Otras comunidades, en cumbres

La exclusión de Canarias contrasta con el precedente de otras comunidades fronterizas que sí han participado, al menos de forma simbólica, en reuniones bilaterales entre España y países vecinos.

En las cumbres con Francia, los distintos gobiernos españoles han invitado con regularidad a Cataluña y el País Vasco, que han estado representadas en algunos encuentros de los últimos veinte años. Su presencia no es constante, pero se interpreta como un gesto de reconocimiento institucional.

En el caso de Portugal, aunque las comunidades limítrofes no asisten a las cumbres, Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia participan en los trabajos de la Comisión Mixta Hispano-Lusa que prepara las reuniones.

Canarias, Ceuta y Melilla, en cambio, no fueron tenidas en cuenta ni para la preparación ni para la celebración de la Reunión de Alto Nivel con Marruecos, pese a que el Estatuto de Autonomía y la agenda canaria pactada con el PSOE contemplan la presencia del Archipiélago en asuntos de interés estratégico.

El ministro Albares contestó a Clavijo que al ser una reunión entre estados no cabía la presencia de Canarias, pero sí en los grupos de trabajo entre ambos países, grupos "que ni siquiera se han reunido", irónizó el presidente.

La reunión de este jueves fue la primera desde la celebrada en Rabat en febrero de 2023, cuando el rey Mohamed VI no recibió a Pedro Sánchez, aunque se disculpó con una llamada telefónica desde Gabón.