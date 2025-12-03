Feijóo plantea prisión permanente revisable para violadores reincidentes y que la violencia machista dependa de Interior

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, presentó este miércoles en un discurso en el congreso del Sindicato Unificado de Policía (SUP) celebrado en Toledo un decálogo de medidas para combatir la inseguridad cuando llegue al Gobierno. El presidente del Partido Popular (PP) plantea extender la prisión permanente revisable a los violadores reincidentes, que la violencia machista pase a ser competencia directa del Ministerio del Interior y que se agraven las sanciones por empleo de armas blancas, entre otras cuestiones.

Además, Feijóo arremetió contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por haber dicho que tanto la Policía como la Guardia Civil eran las "primeras barreras" que se encontrarían muchas mujeres víctimas de violencia machista. "Las barreras y la desconfianza las han puesto las políticas de las ministras de Igualdad de este Gobierno por sus declaraciones, por sus decisiones y sus legislaciones irresponsables", señaló, calificando de "vergüenza" las polémicas manifestaciones de la también líder y candidata del PSOE de Andalucía.

Feijóo, que acudió al cónclave del SUP acompañado de la vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, cifró en un 217% lo que habrían subido los delitos de violaciones, y subrayó que uno de cada cuatro hombres que violan a una mujer suelen reincidir. Su plan contra la inseguridad incluye también la persecución de la captación de jóvenes con el objetivo de delinquir, un refuerzo de las medidas contra el crimen organizado y contra la ciberdelincuencia.

Además, el presidente de los populares volvió a reclamar al Gobierno el desbloqueo de la ley de su partido contra la okupación (que plantea expulsarlos en 48 horas) y se comprometió a mejorar las condiciones salariales de los policías. Esto último alcanzando la equiparación con los cuerpos policiales autonómicos, planteando su jubilación anticipada por ser profesión de riesgo y mejorando sus dietas. "Ya sé lo que cobran ustedes, 74 euros al día para todo. Lo hemos planteado, y sorprendentemente votaron en contra el PSOE, Sumar y Bildu, que no creo que vote lo mismo en el País Vasco", les trasladó a los representantes del SUP.

"Yo no quiero que los jóvenes de mi país sientan que se les ha robado la seguridad; yo no quiero que las mujeres de mi país sientan que no pueden salir a la calle tranquilas; yo no quiero que los mayores sientan que su barrio de siempre es un lugar menos seguro y yo no voy a disfrazar la realidad para evitar ningún debate. Un país seguro es un país mejor", enfatizó en su discurso ante el sindicato policial.

La multirreincidencia, un desafío central

Feijóo detalló varias de las medidas que servirían para combatir la multirreincidencia, a su juicio uno de los desafíos centrales de la seguridad en España. Entre ellas "que el valor de lo hurtado no sea un criterio excluyente cuando existen antecedentes"; el endurecimiento de las penas cuando se acumulen varios delitos leves; ampliar los supuestos para decretar prisión provisional por riesgo de reincidencia; la aplicación de juicios rápidos y acumulación de causas por estos casos y las expulsiones inmediatas si quienes reinciden son extranjeros, algo que ya planteó el líder de los conservadores en su plan sobre inmigración presentado en Barcelona.

Como en el caso de la ley de okupación, Feijóo reclamó que se dé luz verde a la ley sobre multirreincidencia que aprobó el Senado, gracias a la mayoría absoluta de la que goza el PP en la Cámara Alta, y tachó de "incomprensible" que la reforma "siga bloqueada en el Congreso". El líder del primer partido de la oposición la describió como una norma que acabaría "con los profesionales del delito" y recordó que "cuenta con votos para salir adelante", en referencia tanto a Vox como al Partido Nacionalista Vasco (PNV) y a Junts per Catalunya, formaciones que además han presentado propuestas similares.

Feijóo habló de que "en nuestro país hay una creciente desprotección de las mujeres", y cifró en "más de mil" los violadores o agresores sexuales que han salido de la cárcel antes de tiempo. Sin olvidar mencionar, poniendo a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el centro de sus críticas, los "fallos recurrentes en las pulseras antimaltrato". Sin ambages, prometió derogar la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la del 'solo sí es sí'.

La defensa en varios ámbitos de los intereses de las mujeres, un área que coordina en el partido el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, es uno de los nudos gordianos de la estrategia de oposición al Gobierno que lleva a cabo Feijóo en los últimos meses. La acumulación de escándalos de diversa índole como el mencionado de las rebajas de pena o incluso excarcelaciones fruto de la ley del 'solo sí es sí', aprobada la pasada legislatura por el Gobierno de Sánchez, cuando ocupaba la cartera de Igualdad Irene Montero, hoy eurodiputada de Podemos, y el 'caso Koldo' con su derivada sobre el uso de prostitutas por parte del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, hoy en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real (Madrid) habrían minado de manera grave y exponencial el voto femenino al PSOE, según detectan en Génova. De ahí que no haya apenas ámbito sectorial sobre el que se pronuncie Feijóo que no tenga alguna clave o traducción en esta materia.

De hecho, Feijóo, acusó en plural a "las ministras de Igualdad de este Gobierno" de haber puesto "barreras y desconfianza" hacia las mujeres víctimas de violencia machista y agresiones sexuales. El líder del PP dejó claro que "hacen falta penas más duras, que disuadan a los agresores".