Sumar se desmarca de Sánchez sobre las ayudas a propietarios por impago: "No es el problema"

El socio minoritario del Gobierno replica a Pedro Sánchez tras anunciar que aprobará, vía decreto, una ayuda por impago a los propietarios que alquilen a familias vulnerables. Una medida que no ha entusiasmado en las filas de Sumar, donde lanzan una advertencia: "No es el problema".

La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha advertido este martes en el Congreso de que "el problema central" en materia de vivienda "no son los impagos", lanzando un mensaje al socio mayoritario de coalición. La dirigente ha avanzado que tienen que mirar "la letra pequeña" del decreto anunciado por Sánchez y, aunque ha alabado el "esfuerzo" para intentar recomponer los puentes con Junts y la mayoría parlamentaria, sí han insistido en su petición de prorrogar la vigencia de 300.000 contratos de alquiler a punto de vencer, para evitar que suban los precios.

"Todo lo que sea negociar, hacer esfuerzos con Junts es positivo", comenzó la portavoz, en declaraciones a periodistas en el Congreso, donde apuntó también que lo que se impulse "tiene que encajar con la convergencia de las mayorías". En este punto ha advertido que "en materia de vivienda" existe "un poco de distorsión" puesto que a su juicio "el problema central para la ciudadanía día de hoy no son los impagos". Una afirmación que desmarca a Sumar del decreto anunciado por Sánchez para contentar a Junts.

En este sentido, Martínez Barbero aseguró que el origen de los impagos está en "los precios del alquiler son desorbitados" que "la gente no puede pagar". "Si solucionamos esos precios desorbitados, resolveremos también el problema de los impagos", zanjó. Puso de nuevo sobre la mesa la prórroga de los contratos de alquiler y aseguró que esa medida "es la cuestión central que deberíamos estar tratando en materia de vivienda, en perjuicio de otras que pueden estar bien, pero que no van a solventar el problema de fondo", zanjó.

Preguntada por el hecho de que Sánchez hiciera anuncios de Gobierno en una entrevista, en lugar del seno del Ejecutivo, la portavoz de Sumar evitó entrar en polémica y defendió de nuevo que "cualquier esfuerzo negociador con Junts nos parece bien, igual que con cualquier grupo".

La dirigente abundó en que "estamos equivocando las medidas" en materia de vivienda, "que es lo que a nosotras más nos preocupa". En este sentido, avanzó que "analizaremos la letra pequeña de esta medida porque esto hay que verlo con la letra pequeña".