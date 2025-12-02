La justicia frena las intenciones del PP para que la Oficina de Conflicto de Intereses entre en el rescate de Air Europa

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la última petición realizada por el PP para que la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) entrara a investigar si el rescate millonario de Air Europa en 2020 se tramitó bajo la influencia de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Los de Núñez Feijóo consideraban que la sentencia dictada por este órgano el pasado mes de junio, y que obligaba al organismo dependiente del ministro Óscar López a pronunciarse, no había sido debidamente ejecutada, ya que la Oficina se limitó a descartar que Pedro Sánchez tuviera la obligación de abstenerse, puesto que su mujer no mantenía relación personal ni profesional alguna con la compañía aérea.

Por ello, presentaron recurso solicitando que no se diera por buena esta ejecución de la sentencia "por no haberse completado la actividad investigadora requerida". Pedían concretamente que se ordenara a la OCI comprobar "posibles relaciones del Grupo Globalia con el African Center del Instituto de Empresa" que dirigía Gómez. El Tribunal rechaza esta pretensión porque su sentencia "agota sus efectos con la investigación que la Oficina haya considerado" y que si no está de acuerdo recurra dicha sentencia.