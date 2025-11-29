Polémica
Díaz critica a Feijóo por pedir un "alzamiento empresarial" contra el Gobierno
La vicepresidenta segunda tilda de "gravísimo" que el líder de la oposición "pide al empresariado que actúe contra el Gobierno de España"
EP
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por pedir ante la patronal catalana "casi un alzamiento empresarial" contra el Gobierno para que prospere una moción de censura que "derroque" al presidente Pedro Sánchez, al tiempo que ha recordado que en la democracia española "mandan los ciudadanos votando" y no las "élites empresariales".
Feijóo ha reclamado ante Foment del Treball los votos de "los suyos" para que prospere una moción de censura contra Sánchez con el "único compromiso" de convocar elecciones, aludiendo textualmente tanto a Junts como a ERC.
En declaraciones a los medios desde Ciudad de México, tras una reunión con el ministro de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, la vicepresidenta segunda ha tildado de "gravísimo" que el líder de la oposición "pide al empresariado catalán y español que actúen contra el Gobierno de España".
"Cuando un dirigente político hace esto, pierde su credibilidad democrática. Es gravísimo. Hace un llamamiento para derribar al Gobierno", ha reiterado Díaz, quien ha asegurado que Feijóo "ha perdido completamente su credibilidad", recordándole que "en España mandan los españoles votando y no las élites empresariales".
Al respecto, la ministra de Trabajo ha recordado que la patronal ha pedido volver a negociar la reforma de la prevención de riesgos laborales, a lo que le ha cuestionado que le diga a los españoles "de qué lado está".
"Si en el papel institucional que venía jugando antes de esta legislatura, en defensa legítima de los intereses de las empresas, o está el servicio de la extrema derecha y de Feijóo, como estamos viendo hoy. ¿De qué lado está?", ha preguntado.
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Emacsa comienza la fase de ejecución de la cubierta del tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir en Córdoba
- Hitachi Energy abre expediente disciplinario a 76 trabajadores de su fábrica de Córdoba por encerrarse en sus instalaciones
- Urbanismo aprueba la construcción de doce hangares en el aeródromo de Villarrubia: 'Va a ser un giro al negocio
- Todo lo que tienes que saber de la agenda de ocio del finde en Córdoba: de la Media Maratón a Chiquilandia, pasando por Isabel Aaiún
- Santa Rosa Day 2025: el comercio de barrio toma las calles con talleres, ‘flashmob’ y conciertos
- Una persona herida en un choque entre dos turismos en Córdoba capital
- Detenido e ingresado en prisión el hombre que intentó apuñalar a un conductor de Aucorsa el pasado sábado