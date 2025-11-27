El Supremo decide si envía a prisión a Koldo y Ábalos mientras acrecientan sus "avisos" al Gobierno

Los dos jueces que instruyen el caso Koldo en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo tienen marcada en su agenda de este jueves dos citas esenciales en el desarrollo de la causa, que se divide en estos dos órganos judiciales desde la implicación del hoy diputado y exministro socialista José Luis Ábalos, dada su condición de aforado. Las convocatorias coinciden con un cambio en la estrategia comunicativa del que fuera responsable de Transportes, quien durante los últimos días, desde sus redes sociales, se ha referido a asuntos sensibles para el Gobierno como es la supuesta reunión entre Sánchez y Otegi para ganarse su apoyo en la moción de censura en 2018 y un presunto uso irregular de la vivienda oficial que la vicepresidenta Yolanda Díaz que disfruta como ministra de Trabajo.

La primera cita será la que a las 10.00 horas tiene el comisionista Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, donde el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ha sido citado para aclarar determinados extremos que obran en el informe del pasado 30 de octubre de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con los contratos de mascarillas en Canarias. En el Supremo, el magistrado Leopoldo Torres valora si modifica las medidas cautelares que pesa sobre Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García.

Mensajes de Ábalos

Este miércoles, Ábalos confirmó en redes sociales que hubo una reunión entre el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para ganarse su apoyo en la moción de censura en 2018 en la que desbancó a Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa. "Esa entrevista existió", apuntó en su cuenta de X, si bien atribuyó dicho conocimiento a "fuentes presenciales".

En cuanto a Yolanda Díaz, el exministro ha sugerido que la vicepresidenta segunda puede estar haciendo un uso irregular de la vivienda oficial que disfruta como ministra de Trabajo. "Quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello", ha escrito, en respuesta a un mensaje anterior en el que la vicepresidenta le llamaba "golfo".

El empresario Víctor de Aldama / Marta Fernández - Europa Press

Y mientras estos mensajes se publican en las redes sociales, la instrucción del caso Koldo sigue su curso. Una vez declare Aldama --que comparece tres días después de que el juez Moreno le haya devuelto sus teléfonos móviles-- el viernes está citado el propio Koldo García ante este mismo magistrado, también en relación con el último informe de la UCO que le atribuye un papel decisivo en la gestión de determinados contratos relacionados con material que llegó a Canarias durante la gestión por la pandemia de covid. A ello se suma que el pasado lunes registró un escrito en el Congreso denunciando supuestos amaños y cobro irregular de dietas en el Puerto de València y pidiendo explicaciones al Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.

Vistilla de prisión

También a las 10.00 horas, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha convocado al exministro Ábalos para la celebración de una vistilla "al efecto de resolver sobre la modificación de las medidas cautelares" que ya pesan sobre él. A las 12.30 está citado Koldo para la misma diligencia, una vez que el juez retrasara en hora y media su cita inicial dado que su defensa debe estar presente en la comparecencia de Aldama en la Audiencia Nacional

Esta citación, que puede ser clave para el futuro inmediato de ambos, se produce en el marco de la causa por la que ambos han sido ya procesados por la adjudicación presuntamente fraudulenta de contratos millonarios para compra de mascarillas que se realizó desde el Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión.

El exministro José Luis Ábalos Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España). El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) ha citado a declarar como investigados al exministro / Jesús Hellín - Europa Press

Se valorará en todo caso si deben entrar en prisión tras conocer las peticiones de cárcel que han puesto sobre la mesa la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, ya que estas últimas han adelantado que lo solicitarán. Por su parte, el Ministerio Público estudia si secundará esta medida, que es la más gravosa, o se limitará a exigir una fianza, que se sumaría a la prohibición de salir del país, la entrega de pasaporte y las comparecencias periódicas ante un juez que ya pesan sobre los investigados.

En concreto, la Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también pide que se les condene a pagar una multa de unos 3,9 millones de euros. Por su parte, las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo. A ambos les atribuye los mismos delitos que señala la Fiscalía y añade otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.