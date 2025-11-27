El PSOE replica al PP que no acepta lecciones “de quienes han tenido caja B” tras la entrada en prisión de Ábalos

El PSOE se refugia en su expulsión de José Luis Ábalos del grupo parlamentario en febrero del año pasado para reinvidicar que han actuado “con tolerancia cero, con transparencia y con medidas contundentes desde el primer minuto”. Algo que contrastan con los populares, a quienes replican que “no aceptamos lecciones de quienes han tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción”. Tras la decisión del juez de enviar a prisión sin fianza por el pelotazo de las mascarillas del que fuera ministro y secretario de Organización, los socialistas han apuntado a través de un comunicado que la decisión “es un paso más en un procedimiento judicial que cuenta con todo nuestro respeto” para concluir que “es tiempo de la Justicia”.

La Presidencia del Congreso envió a primera hora de esta tarde un oficio al Tribunal Supremo con el fin de que certifique la decisión de ingreso en prisión provisional del diputado José Luis Ábalos y el auto de procesamiento o equivalente con el fin de iniciar el trámite para el acuerdo de Mesa de suspensión según el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso. Según este artículo, la entrada de Ábalos en la cárcel conlleva la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios al haber sido "objeto de un suplicatorio" y hallarse en "situación de prisión preventiva".

La entrada en prisión de Ábalos, ahora en el grupo mixto, se intenta dar por amortizada por parte del PSOE. "El daño ya está hecho y respondimos", señalaban ya después de la petición de Anticorrupción sobre su entrada en prisión. En la misma línea levantaban un cortafuegos al remarcar que no entraría en prisión un diputado socialista, sino uno del Mixto "desde hace mucho tiempo porque lo echamos".

En Moncloa optan por el silencio, mientras que en privado se insiste en el mantra de que se actuó cuando se tuvo el más mínimo conocimiento de presuntas irregularidades y que ahora el proceso judicial debe seguir su curso. Antes de participar en el foro España 360, organizado por Prensa Ibérica, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, remarcaba que ahora se debe "dejar que la justicia investigue" para mostrar su "respeto a las decisiones que tomen".