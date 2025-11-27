Relaciones internacionales
Madrid acogerá el próximo jueves una cumbre bilateral entre España y Marruecos
La última RAN tuvo lugar en Rabat el 1 y 2 de febrero de 2023
EP
Madrid acogerá el próximo jueves la que será la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) con Marruecos, según ha anunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un escueto comunicado.
"En el marco actual de las excelentes relaciones bilaterales entre España y Marruecos, ambos Gobiernos han decidido la celebración de la XIII Reunión de Alto Nivel para el próximo 4 de diciembre en Madrid", ha indicado el departamento que encabeza José Manuel Albares.
La cumbre bilateral vendrá procedida un día antes de un encuentro empresarial también en la capital, ha precisado Exteriores.
La última RAN tuvo lugar en Rabat el 1 y 2 de febrero de 2023. Entonces, Sánchez no fue recibido por Mohamed VI, quien se encontraba fuera del país de vacaciones.
El monarca alauí llamó entonces por teléfono a Sánchez y le invitó a visitarle "próximamente" en Rabat. Sin embargo, esa visita no se concretó hasta un año después, en febrero de 2024.
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
- El Ayuntamiento de Córdoba deberá abonar más de 300.000 euros por retrasos en el pago de una obra
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- El Monje' de Puente Genil: retrato del fugitivo que inquieta a un pueblo y desafía a la Policía
- Trabajadores de Hitachi se manifiestan este miércoles durante tres horas en torno a la ronda de Poniente y la avenida de Manolete
- Emacsa comienza la fase de ejecución de la cubierta del tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir en Córdoba
- El Consejo de Ministros aprueba el gasto para los edificios de la Base Logística del Ejército en Córdoba
- Urbanismo aprueba la construcción de doce hangares en el aeródromo de Villarrubia: 'Va a ser un giro al negocio