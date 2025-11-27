La Fiscalía Anticorrupción pide el ingreso en prisión sin fianza de Ábalos

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha solicitado el ingreso en prisión incondicional y sin fianza del ex ministro José Luis Ábalos durante la vistilla celebrada este jueves en el Tribunal Supremo que ha sido convocada por el instructor del caso Koldo a efectos de resolver sobre la modificación de las medidas cautelares" que ya pesan sobre él.

Fuentes presentes en la declaración señalan a EL PERIÓDICO que la defensa ha esgrimido el arraigo, que es diputado y que se vulnera el artículo 23 de la Constitución, que es el de representación política, para argumentar en contra de esta medida. De adoptarse la medida --teniendo en cuenta que el magistrado Leopoldo Puente siempre ha seguido el criterio del Ministerio Público a la hora de adoptar medidas cautelares, Ábalos se convertiría en el primer diputado que entra en prisión con tal condición, con el único precedente de los miembros del Parlament en el caso del procés independentista en Cataluña. A las 12.30 está citado Koldo para la misma diligencia.

El exministro llegó a la sede del alto tribunal temprano, casi tres cuartos de hora antes de la hora a la que había sido citado por el magistrado Leopoldo Puente, portando una pequeña mochila de cuero marrón. Su comparecencia se extendió unos cuarenta minutos. Las citaciones se producen en el marco de la causa por la que ambos han sido ya procesados por la adjudicación presuntamente fraudulenta de contratos millonarios para compra de mascarillas que se realizó desde el Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión.

Se valorará en todo caso si ambos deben entrar en prisión tras conocer las peticiones de cárcel que han puesto sobre la mesa la Fiscalía Anticorrupción y también las acusaciones populares. Hasta ahora sólo pesaba sobre Ábalos la prohibición de salir del país, la entrega de pasaporte y las comparecencias periódicas ante un juez que ya pesan sobre los investigados.

En concreto, la Fiscalía reclama 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también pide que se les condene a pagar una multa de unos 3,9 millones de euros. Por su parte, las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo. A ambos les atribuye los mismos delitos que señala la Fiscalía y añade otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.