Feijóo, tras el encarcelamiento de Ábalos, convoca una concentración en Madrid: "Si el Gobierno va contra los jueces, nosotros contra los corruptos"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, volvió a comparecer en la sede de Génova tras la confirmación de otro revés judicial para el Gobierno, una vez que el juez del Tribunal Supremo (TS) decidiese enviar a la cárcel al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su estrecho colaborador, Koldo García. Y lo hizo para anunciar una concentración el próximo domingo en Madrid para denunciar lo que ha descrito como una gran degeneración de la vida pública. "Si el Gobierno pide manifestarse contra los jueces, nosotros contra los corruptos", ha proclamado.

