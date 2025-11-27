ASTURIAS
Barbón demanda "que se haga justicia" y que "quien haya sido corrupto acabe en la cárcel"
A la misma hora el exministro Ábalos se enfrenta en el Supremo a una posible entrada en prisión
Madrid
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha demandado este jueves "que haya justicia" ante la corrupción a la misma hora en la que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, Jose Luis Ábalos, se enfrenta a una posible entrada en prisión.
"Quien haya sido corrupto, que acabe en la cárcel", ha dicho el presidente socialista en declaraciones a La Sexta a la salida del foro 'España 360' organizado por Prensa Ibérica. "El PSOE lo tiene claro: somos un partido con tolerancia cero con la corrupción", ha añadido.
Y ha insistido en que, como partido, "claro que nos avergüenza, pero sobre todo por los cientos de miles de militantes honestos que han ayudado a consolidar la democracia".
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
- El Ayuntamiento de Córdoba deberá abonar más de 300.000 euros por retrasos en el pago de una obra
- El Monje' de Puente Genil: retrato del fugitivo que inquieta a un pueblo y desafía a la Policía
- Trabajadores de Hitachi se manifiestan este miércoles durante tres horas en torno a la ronda de Poniente y la avenida de Manolete
- El Consejo de Ministros aprueba el gasto para los edificios de la Base Logística del Ejército en Córdoba
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Urbanismo aprueba la construcción de doce hangares en el aeródromo de Villarrubia: 'Va a ser un giro al negocio
- La Junta inicia las obras para estabilizar un talud en la carretera A-339 a su paso por Cabra