Felipe VI recibe a Steinmeier en una visita que incluirá un acto de desagravio por el bombardeo nazi de Gernika

La visita de Estado de Frank-Walter Steinmeier empezará este miércoles a media mañana en Madrid con un programa cargado de simbolismo político y con la memoria histórica como eje. El presidente alemán ha elegido convertir su desplazamiento a España en algo más que una secuencia protocolaria: quiere dejar un gesto claro de desagravio por el bombardeo nazi de Gernika, en 1937, una herida que sigue marcando la relación entre memoria, instituciones y ciudadanía en Euskadi. Según informó la Zarzuela este martes, Felipe VI será quien lo acompañe el viernes al homenaje, una presencia que refuerza el carácter excepcional de la jornada y la sitúa en el centro de la visita.

Steinmeier se convertirá en el primer jefe de Estado alemán en visitar la ciudad vasca que fue bombardeada durante la Guerra Civil por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, aliados entonces del dictador Francisco Franco. El ataque se considera el primero masivo e indiscriminado contra la población civil. El jefe de Estado germano ya ha querido tener gestos de desagravio por actos cometidos por el Tercer Reich estos años atrás en sus visitas a Grecia y Polonia.

El cuadro de Picasso

Está previsto que el presidente alemán sea recibido con honores por Felipe VI y Letizia en el Palacio Real, acto en el que estará presente Pedro Sánchez, que también acudirá a la cena de gala por la noche. A mediodía, los Reyes invitarán a Steinmeier y su esposa, Elke Büdenbender, a un almuerzo en la Zarzuela. La jornada madrileña incluye también una parada en el museo Reina Sofía para ver el "Guernica", de Picasso.

El momento culminante del programa se vivirá el viernes en Gernika, un desplazamiento que Felipe VI también hará. La decisión del presidente alemán de acudir personalmente, y no delegar como habían hecho sus antecesores, rompe una inercia larga y subraya la solemnidad de la jornada. Steinmeier busca reconocer la dimensión del trauma y actualizar el compromiso europeo con la defensa de los derechos humanos. La presencia del Rey refuerza ese mensaje, aunque lo hace en un contexto incómodo: los sucesivos gobiernos vascos, la inmensa mayoría capitaneados por el PNV, han reclamado que España hiciera algo parecido a lo de Alemania y formulara su propio reconocimiento de la tragedia allí vivida. Es la primera vez que Felipe VI va a visitar el Cementerio de Zallo y el Museo de la Paz de Gernika, adonde no había ido tampoco como Príncipe.

La visita llega tres años después de que los Reyes viajaran a Berlín y Frankfurt y subrayará la buena sintonía política entre ambos países, además de añadir el elemento clave de la memoria compartida, la reparación y el intento de reforzar los vínculos a través de un reconocimiento explícito de la historia. Steinmeier quiere que ese mensaje quede grabado. Y lo hará el viernes en Gernika, donde el continente vivió uno de los episodios más trágicos y que le ayudó a pensarse de otra manera y fundar la Unión Europea para que eso no vuelva a ocurrir nunca.