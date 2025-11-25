Juicio a los Pujol
El expresidente Jordi Pujol no se conectará al juicio hasta que declare en mayo
Los abogados del resto de los Pujol se encomiendan a la prescripción y a la inconcreción de la acusación fiscal
Juicio a Jordi Pujol, en directo | Última hora del caso y de las declaraciones en la Audiencia Nacional
Desde que este lunes el presidente de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, eximió de asistir al juicio a los acusados que así lo deseasen, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ya no se ha conectado a las sesiones este martes. Fuentes de su entorno señalan que no lo hará hasta que le toque declarar, lo que está previsto cuando termine toda la prueba, el próximo mes de mayo.
Los que sí han venido hasta la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) han sido todos sus hijos: Jordi, Josep, Oriol, Marta, Mireia, Oleguer y Pere, pese a que también ellos podían haberse evitado el desplazamiento al tribunal que entre sus virtudes no cuenta con las buenas comunicaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- Los fringílidos, a debate
- Córdoba adelanta este año el encendido de Navidad: ya hay fecha confirmada
- La mejor hamburguesa de España es de Córdoba: esta es la ganadora de The Champions Burger
- Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
- Los Reyes aceptan presidir la coronación de la Virgen de Luna que organizan Pozoblanco y Villanueva de Córdoba