García Ortiz presenta su renuncia a Bolaños para "proteger" a la Fiscalía y a la ciudadanía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de datos reservados.

En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, García Ortiz manifiesta su "profundo respeto" a las resoluciones judiciales, así como su voluntad de "proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales". Afirma que ello determina su decisión "sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia" como "acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española".

Notificación anticipada

Esta decisión judicial, antes que cualquier otra consideración, según reconoce García Ortiz en su misiva, significa que "el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria de nuestro país" ha acordado imponerle la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado, "tras valorar como delictivos, a falta de mayor concreción, los hechos objeto de enjuiciamiento".

Aunque su "determinación" a renunciar deriva directamente del fallo que le ha sido notificado, el hasta hoy fiscal general afirma tener "el convencimiento de haber servido fielmente a la institución" a la que pertenece "con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional".

Por ello agrega que "a petición propia" solicita que el Consejo de Ministros acepte el cese de su mandato y agradece la propuesta que el 19 de julio de 2022 cristalizó en su nombramiento. "La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad", insiste al final de la misiva.