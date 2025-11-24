Feijóo remarca que el nuevo fiscal general debe cumplir con la "idoneidad" del cargo que exige la ley

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aludió este lunes a la renuncia de Álvaro Ortiz como fiscal general del Estado tras ser condenado por parte del Tribunal Supremo. Y sobre la persona que el Gobierno propongan para su sustitución

"El Gobierno no tiene tiempo para ocuparse de las mujeres porque está muy ocupado celebrando a las excarcelaciones de unos y preparándose en carcelaciones de otros", dijo Feijóo durante un un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para el presidente popular, de lo que debería preocuparse el Ejecutivo una vez formalizada la salida de García Ortiz es de que el nuevo fiscal General del Estado sea "un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión" y que cuente con el aval del Consejo General del del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato para el puesto".

"Insisto, que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial con un informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato para el puesto", remarcó Feijóo, a tenor de que García Ortiz fue el primero que asumió el cargo de Fiscal General con ese inform en contra.

Además, Feijóo indicó que la persona que asuma el cargo no debe haber "desempeñado cargos políticos en los 5 años anteriores". Un hecho que "ya es una obligación legal, gracias a las exigencias de mi partido en el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial" cerrado con el PSOE. "No habrá ya un fiscal general del Estado nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista, pero debería cumplir estos requisitos mínimos de solvencia e independencia", remachó el líder popular.

