Partido Popular
El PP llama a Cerdán a la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo
Aprovechando su puesta en libertad, los populares le vuelven citar y también al que fue su 'número dos' en el PSOE, Juan Francisco Serrano, actual diputado del PSOE por Jaén
El Partido Popular (PP) llamará a Santos Cerdán a la comisión de investigación sobre los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno en el Senado, tal y como anunció la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, al día siguiente de la salida de la cárcel del ex secretario de Organización del PSOE. Igualmente, García anunció que llamarán a declarar al que fuera su número dos en Ferraz, el diputado del Grupo Socialista por Jaén, Juan Francisco Serrano, que sigue como miembro de la Ejecutiva de los socialistas.
Para este último, además, ya hay fecha, el próximo jueves 4 de diciembre, veinticuatro horas antes de que arranque la campaña electoral en Extremadura. Aún no se sabe qué día acudirá Cerdán a la Cámara Alta, donde tiene obligación de acudir, aunque no de contestar a las preguntas de los diputados, en la misma comisión donde hace unas semanas estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Cerdán ya estuvo en la comisión impulsada por el Grupo Popular gracias a su mayoría absoluta en el Senado. Fue en abril de 2024, dos meses después de la primera operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en la que se detuvo a Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama, y a otra decena de personas, un hecho que ya motivó la suspensión de militancia del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que sin embargo no se sustanció hasta este año, cuando Cerdán dejó de controlar el aparato de Ferraz.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El álbum de fotos de los Romero de Torres, 150 años en más de 4.000 imágenes
- Aspirantes que se quedaron fuera tras las oposición de portero en Córdoba acuden a los juzgados
- El Ayuntamiento trabaja en un proyecto para soterrar el canal del Guadalmellato y las torretas eléctricas
- El Comité de Disciplina castiga con cuatro partidos al doctor del Córdoba CF y con dos a Rubén Alves
- Al menos diez vehículos afectados por el reventón de la rueda de un camión en la A-45 a la altura de Aguilar