Así fueron las vacaciones de Cerdán en Ibiza descubiertas por la UCO de la Guardia Civil

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre la supuesta trama de Santos Cerdán, quien dimitió de todos sus cargos en el PSOE por su implicación en el caso Koldo y que acaba salir de prisión, incluye los gastos detallados de unas vacaciones familiares en Ibiza que el exnúmero 3 del PSOE disfrutó en el verano de 2022.

Concretamente, Cerdán estuvo en la isla entre los días 3 y 13 de agosto de aquel año, en los que realizó diversos pagos por un valor conjunto de 1.795 euros, según recoge el informe, en el que se detalla que realizó el viaje junto con su mujer y su hija.

El 3 de agosto, los tres comieron en un restaurante situado junto al puerto de Dénia, donde gastaron 61 euros, y cogieron el ferri rumbo a Ibiza. Posteriormente, la UCO registró un total de 16 pagos realizados en la isla que incluyen un hotel, una gasolinera, un supermercado y diversos bares y restaurantes.

Recorriendo la isla

La familia Cerdán realizó una visita muy completa a tenor de dichos recibos, ya que se incluyen abonos en Santa Gertrudis, Sant Miquel, Sant Jordi o Sant Joan. El más cuantioso, una cena de 225 euros en un bar de Ibiza ciudad a modo de despedida, ya que se produjo el día 13.

El 14 de agosto, después de diez días de vacaciones en Ibiza, la familia cogió el ferri de vuelta y volvió a comer en un restaurante de Denia, según refleja la investigación de la Guardia Civil.

El informe de la unidad de élite concluye, entre otras cosas, que el 75% de los ingresos de la empresa navarra Servinabar, que la Benemérita siempre ha vinculado con Cerdán aunque formalmente fuese propiedad de su amigo Antxon Alonso, provienen de las mordidas del 2% que pagaría por obra pública la constructora Acciona, cuya sede fue registrada la semana pasada.