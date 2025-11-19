En Directo
21D: elecciones en Extremadura
El presidente Pedro Sánchez inicia la precampaña electoral de Extremadura en Mérida
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre este miércoles su agenda política relacionada con las elecciones en Extremadura, con un acto público en Mérida, en el que también participa el líder de los socialistas extremeños y candidato a presidir la Junta, Miguel Ángel Gallardo
A menos de mes del inicio oficial de la campaña electoral en Extremadura, los partidos políticos engrasan la maquinaria y el PSOE celebra un acto político con presencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de los socialistas extremeños y candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
Este acto político, que debía haberse celebrado hace dos semanas, pero que fue suspendido por las intensas lluvias registradas, es el primero de los programados por Pedro Sánchez para arropar a Gallardo.
El evento preelectoral arranca a las 18.00 horas en el hotel Las Lomas de Mérida.
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Córdoba cuenta con 40 inmuebles por encima del 1.000.000 de euros: así es el inventario de las propiedades de 'ultralujo'
- La transformación del campo cordobés deja el olivo picudo como un anciano 'desahuciado'
- La Policía Nacional busca a una mujer desaparecida desde hace casi dos semanas en Córdoba
- Aparece un gran socavón en el aparcamiento de Valdeolleros solo cinco meses después de su inauguración
- Los últimos coletazos de la borrasca Claudia ya dejan más de nueve litros en Córdoba y 24 en Fuente Palmera