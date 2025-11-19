ERC, EH Bildu, PNV, BNG, Compromís y Comunes presionan al PSOE con su propia ley de plurilingüismo

En diciembre de 2023, Pedro Sánchez y Pere Aragonès, entonces presidente de la Generalitat, se reunieron por primera vez tras el arranque de la legislatura. En aquel encuentro, el presidente del Gobierno se comprometió a promover una ley orgánica de "garantía del plurilingüismo". Casi dos años después, han sido todos los socios del PSOE, a excepción de Junts, quienes han registrado este miércoles una proposición de ley de Garantía del Plurilingüismo para blindar que todos los ciudadanos puedan dirigirse al poder judicial, a los órganos constitucionales y a la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas cooficiales -catalán, euskera y galego- con "plena validez jurídica".

El texto, firmado por ERC, EH Bildu, PNV, BNG, Compromís, Més per Mallorca y Comunes, establece que aquellas comunidades con lengua propia oficial se establece el conocimiento de la misma como requisito para acceder a puestos de la judicatura o a empleos públicos; se reconoce el derecho a usar estas lenguas para comunicarse con la Administración General del Estado; se incluyen criterios lingüísticos en los procedimientos de contratación pública; o se establece que las lenguas cooficiales sean "normalmente utilizadas" en la educación en esas comunidades.

Todos los grupos han presentado la norma en el Congreso. Gabriel Rufián (ERC), ha sostenido que la norma busca "compensar una anomalía", que la gente que piensa en cualquiera de las lenguas oficiales no se pueda dirigir a las instituciones en ese idioma; Mertxe Aizpurúa (EH Bildu) ha dicho que la intención es dotar de un "refugio jurídico" a las tres lenguas; Maribel Vaquero (PNV) ha explicado que, hasta el momento, "no se garantiza" el uso de estas, como establece la Constitución; Nestor Rego (BNG) ha apuntado que la norma intenta acabar con una "asimetría muy grande" entre el castellano y el resto de lenguas oficiales; y Águeda Micó y Alberto Ibáñez (Compromís) han afirmado que se busca proteger un derecho fundamental.

Falta de apoyos

No obstante, los socios no tienen por el momento los apoyos necesarios para sacar adelante el texto. El diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro ha explicado que han hablado ya con los socialistas y que estos están "abiertos al trámite", aunque hay cuestiones "difíciles" para los de Pedro Sánchez, como las que afectan al poder judicial. Así, Álvaro ha mandado un mensaje directo al PSOE: "Si realmente se creen lo que proclama cada día Pedro Sánchez, que es que estamos en un estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico, eso se debe reflejar en un proyecto como el nuestro".

Tampoco tienen el respaldo de Junts. "Esto está abierto a otras formaciones políticas que, por lo que sea, no están. Nosotros no excluimos a nadie", ha dicho Rufián, en una referencia velada a los posconvergentes. Después, Álvaro ha explicado que ha habido negociaciones con los de Carles Puigdemont, pero que estos se han "autoexcluído" y confían en que "se lo repiensen".