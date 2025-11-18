La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros

La titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga los 229 fallecimientos del 29 de octubre de 2024 afea al exnúmero dos de Emergencias Emilio Argüeso, investigado en la causa de la dana, que derive responsabilidades a otros y no a sí mismo en sus escritos de petición de diligencias.

Acusaba de falta de diligencia al director general del Medio Natural

La defensa de Argüeso, que dirige el autoproclamado jefe de los servicios jurídicos de Manos Limpias, José María Bueno Manzanares, se revolvió en su último recurso contra la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat por un informe remitido en el que defendió que ofreció agentes medioambientales a Emergencias para vigilar barrancos. "Lástima que el señor [Luis] Gomis no tuviera la diligencia el día de la dana de cerciorarse que llegaba su mensaje" de ofrecimiento de los agentes medioambientales para vigilar barrancos, aseguró el letrado Bueno Manzanares en su escrito. La jueza de la dana rechazó la petición de diligencias para rastrear a quien llegó el ofrecimiento de agentes mediomabientales que Gomis aseguró haber realizado.

Desplazamiento de responsabilidad

La jueza de la dana responde a la defensa de Argüeso en un auto dictado ayer y le afea que realice un "desplazamiento de la responsabilidad" en "todas direcciones o niveles", en referencia a la centrifugación de responsabilidades hacia las agencias estatales participantes en el Cecopi como la Aemet (Agencia estatal de meteorología), la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar), la Delegación de Gobierno o incluso a técnicos y responsables de emergencias a los que la defensa de Argüeso llegó a solicitar la declaración como investigados, aunque rechazada por la magistrada. Un "desplazamiento de responsabilidades" que "ahora extiende [Argüeso] a un órgano de otra conselleria, y no es concorde con la exigencia que predica respecto de sí mismo", señala la magistrada.

Era Argüeso quien estaba al lado de Pradas cuando escribía "Pollo"

"El problema -asegura Ruiz Tobarra- es que quien era secretario autonómico de Emergencias era el señor Argüeso, no el señor Gomis; quien estaba al lado de la investigada señora Pradas mientras escribía “rambla Pollo” (sic), bomberos forestales, era el señor Argüeso, no el señor Gomis; quien oía las explicaciones de la señora Inmaculada Piles y del señorJorge Suárez el día 29 de octubre era el secretario autonómico, no el director general de Medio Natural y Animal, y quien ostentaba la dirección del plan el día 28 de octubre de 2024, (en situación de preemergencia), e incluso el día 29 de octubre, en situaciones 0 y 1 de emergencia, era el señor Argüeso, no el señor Gomis".

Por eso finalmente, la magistrada desestimó ayer el recurso de reforma de Argüeso para que se investigara la trazabilidad informática del ofrecimiento de agentes medioambientales a Emergencias para vigilar los barrancos, remitida por el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, que declara el próximo día 20.

Es un error adjudicar el control de los barrancos a la CHJ

La jueza de Catarroja también rechazó ayer en otro auto la solicitud de una acusación particular sobre la distribución de agentes y guardas por parte de la CHJ en el territorio el 29 de octubre de 2024. La magistrada recuerda en su auto "el error ampliamente difundido de que el control y vigilancia de los barrancos el día 29 de octubre de 2024 era competencia de la CHJ" que sustenta "una imputación gravemente errónea de responsabilidades". Por lo que, reitera, "una vez se pasa a una situación de emergencia por riesgo de inundación, el control de los barrancos ante un eventual desbordamiento ha de corresponder a la Generalitat Valenciana".

Citación de otra otra directora general del entorno de Carlos Mazón

Por último, la magistrada también citó ayer a declarar a una directora general del núcleo duro del presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, que no había sido citada junto al resto de sus colaboradores. Se trata de Pilar Montes, directora general de la Secretaría del Gabinete del president, que provenía de la Diputación de Alicante, antes de acceder a la sala de máquinas del Palau de la Generalitat, junto a Carlos Mazón.

Proximidad al secretario autonómico

Montes deberá comparecer, aún se desconoce la fecha, en calidad de testigo y su citación se debe, según la magistrada de la dana, a su "proximidad con el secretario autonómico del Gabinete del president", José Manuel Cuenca, y "a la vista de las llamadas cruzadas la tarde del 29 de octubre de 2024 con la entonces consellera de Justicia", Salomé Pradas, investigada en la causa junto a su número dos, Emilio Argüeso.