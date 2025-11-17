Santiago Abascal: "María Guardiola es la portavoz de la invasión migratoria, del terrorismo climático y de la Agenda 2030"

"Guardiola es la portavoz de la invasión migratoria, del terrorismo climático y de la Agenda 2030". Estas palabras son parte de las declaraciones de Santiago Abascaldurante su visita este mediodía a la capital pacense, donde ha atendido a los medios en la Plaza de Reyes Católicos, junto a Puerta Palmas, en plena precampaña regional.

El líder de Vox ha cargado con dureza contra los candidatos del PP y del PSOE en Extremadura. Ha asegurado que “lo dramático es que el Partido Socialista y el Partido Popular ofrezcan únicamente este menú envenenado a los extremeños” y ha defendido que su formación representa “la única alternativa del sentido común”.

Abascal ha centrado buena parte de sus críticas en el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, a quien ha calificado como “un insulto a los extremeños y muy especialmente a los pacenses”. Le ha acusado de “crear un puesto de trabajo falso para el hermanísimo de Pedro Sánchez” y de hacerlo “con los impuestos de los extremeños”.

También ha arremetido contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, de quien ha afirmado que “es la portavoz de las políticas socialistas”. Sobre los presupuestos, ha denunciado que Guardiola ha querido ir a elecciones por no querer "los que sí valían para Valencia, Murcia y Baleares”, y ha añadido que la dirigente "prefiere los acuerdos con el Partido Socialista”.

"Gobierno mafioso"

El presidente de Vox sostuvo que ni Pedro Sánchez ni Guardiola representan una alternativa válida para la región. “España y Extremadura no pueden aguantar más tiempo con un gobierno mafioso de Pedro Sánchez”, ha afirmado, insistiendo en que PP y PSOE comparten “un programa idéntico”.

Respecto a las listas de su partido en Extremadura, Abascal ha asegurado que se harán públicas “de manera simultánea” una vez aprobadas por los órganos internos, y ha señalado que, a pesar de que el clima político "beneficia" al partido, lamenta "que perjudica extraordinariamente a los ciudadanos”.

Sobre la ausencia de los populares en el debate electoral del RTVE, el líder de Vox ha afirmado que Guardiola no acude ya que “no quiere debatir con Vox”. Ha expresado que entre PP y PSOE solo existe “la pelea ficticia sobre quién es más corrupto” y ha denunciado lo que ha descrito como “maldito teatro” entre ambas formaciones. “En Bruselas lo pactan todo, lo votan todo y después vienen aquí y hacen como que se pegan”, ha añadido.

Central nuclear de Almaraz

Abascal ha dedicado parte de sus declaraciones a hablar sobre la central nuclear de Almaraz. Ha afirmado que las presiones al sector energético proceden de las políticas comunitarias y ha indicado que “las políticas climáticas y del Pacto Verde las han aprobado populares y socialistas en Bruselas”, lo que, según ha dicho, está detrás de la situación de las centrales nucleares.

Abascal también ha querido recordar que “el Partido Popular ha sido el culpable del cierre de otras centrales nucleares como la de Garoña” y ha cuestionado que el PP mantenga “una postura distinta en función del territorio”. En este sentido, ha vuelto a cargar contra la presidenta extremeña al afirmar que “lo vemos con la señora Guardiola, con la que no es posible llegar a un acuerdo”.

Negociaciones en la Comunidad Valenciana y las obras hidráulicas

Abascal también ha sido preguntado por las conversaciones con el Partido Popular en Valencia. Ha asegurado que el candidato propuesto por el PP “está en conversaciones en estos momentos con nuestros equipos” y que esperan comunicar avances próximamente.

El líder de Vox ha insistido en que su partido exigirá “la apuesta cerrada por la construcción de obras hidráulicas y presas” para evitar nuevas catástrofes como la reciente en Valencia. Asimismo, ha culpado de lo ocurrido a quienes “pararon aquellas obras” y ha sido contundente al afirmar que “el responsable criminal de todo lo ocurrido en Valencia es el presidente del Gobierno”.