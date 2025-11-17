Cataluña
Jordi Pujol evoluciona favorablemente de la neumonía y podría recibir el alta el jueves
La defensa no se plantea por ahora pedir la suspensión de su juicio
EFE
Barcelona
El expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol evoluciona favorablemente de la neumonía por la que fue hospitalizado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona y está previsto que reciba el alta el próximo jueves, sin que su defensa se plantee por el momento pedir la suspensión de su juicio.
En declaraciones a los periodistas a las puertas de la clínica, Oriol Pujol, hijo del expresidente catalán, de 95 años, ha informado de la situación de su padre, que se encuentra "estable", prácticamente sin fiebre, aunque sufre un problema de insuficiencia respiratoria aguda derivada de una infección pulmonar.
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- Los embalses cordobeses recogen 85 hectómetros en tres días tras las intensas lluvias
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- La Aemet contesta al alcalde de Córdoba: 'Nosotros no enviamos alertas a ningún ayuntamiento
- La borrasca Claudia siembra el caos en Córdoba
- Morente, la pequeña aldea 'de los gnomos' en Córdoba donde puedes vivir la Navidad sin salir de Andalucía
- ¿Después de la tormenta llega la calma? Córdoba, abonada al paraguas: estas son las horas en las que lloverá hoy domingo
Aplazan la declaración del exministro Martín Villa como investigado por la primera víctima de la Transición
Abierto el plazo para solicitar el montaje de casetas en la Feria de Córdoba 2026: fechas y cambios en el modelo
Dos investigadoras cordobesas reciben un reconocimiento internacional por impulsar el turismo gastronómico y cultural
Oito Xeodestinos: a esencia de A Coruña máis auténtica
Un proyecto de Diputación de A Coruña