La Audiencia Nacional cita a Jordi Pujol al inicio del juicio por su fortuna en Andorra para decidir si puede ser juzgado

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido no pronunciarse sobre las condiciones en que se encuentra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol hasta el próximo día 24, cuando está previsto que comience el juicio por su fortuna en Andorra. Le ha citado para que comparezca ante él por videoconferencia justo antes de que comience la vista oral para que así sean los propios magistrados quienes determinen si puede ser juzgado.

En una providencia el tribunal que, con independencia de la decisión que finalmente adopte sobre el patriarca, juzgará a la familia Pujol ha citado tanto al expresidente catalán como a los médicos forenses que le examinaron a petición de la defensa. El objetivo es poder determinar el estado de salud y las condiciones en que se encuentra Jordi Pujol Soley y así decidir si le juzga o decreta para él el sobreseimiento de las actuaciones, como en 2021 hizo respecto de su esposa, Marta Ferrusola, ya fallecida, por demencia sobrevenida.

Fue la propia defensa de Pujol, ejercida por el abogado Cristóbal Martell, la que había solicitado que fuera examinado por los forenses de la Audiencia Nacional para que procedieran a "evaluar su deterioro cognitivo" y determinaran su "capacidad o incapacidad", por "demencia sobrevenida", de "autodefensa" en la vista oral en la que se juzgará a la familia por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Para alcanzar una decisión sobre las condiciones de Pujol, de 95 años de edad, médicos forenses de la Audiencia Nacional le examinaron la semana pasada para corroborar o descartar el informe médico presentado por la defensa en el que se ponían en duda sus condiciones para prestar declaración.

Además, desde este domingo se encuentra ingresado en una clínica de Barcelona por una neumonía, Según fuentes de su familia, no se espera que pueda volver a su domicilio antes del jueves. Su defensa estaba pendiente de conocer la decisión de la Audiencia Nacional antes de decidir si debía presentar un nuevo escrito en el que dejara constancia de la nueva circunstancia que se había producido de cara al juicio que está previsto que eche a andar el próximo lunes con las cuestiones previas y que se prolongue hasta al menos el próximo mes de abril, que será cuando procedan a declarar los hermanos Pujol Ferrusola y su padre, si así lo determina finalmente el tribunal.