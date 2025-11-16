El empresario que colaboró con "la fontanera del PSOE": "García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo"

El empresario investigado en el caso Leire Díez Javier Pérez Dolset, que según el fiscal Ignacio Stampa habría ejercido junto a la exmilitante socialista como "fontanero" del PSOE en contra de jueces, fiscales y los jefes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, mostró en una conversación grabada su animadversión frente al magistrado que investigó el caso Tándem o Villarejo: "Eso yo no lo dejo pasar. [...] García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo. Ya te lo digo", dice.

El audio, al que ha tenido acceso este periódico, recoge una conversación de más de tres horas de Stampa, uno de los fiscales que investigó el caso Villarejo hasta que fue apartado de la fiscalía anticorrupción, con el empresario Luis del Rivero, Leire Díez y el citado Pérez Dolset, quien está a un paso de ser procesado en la Audiencia Nacional por el caso Zed.

Manuel García-Castellón. / José Luis Roca

Su aversión contra García Castellón, ya jubilado desde 2024, la fundamenta Pérez Dolset al asegurar que este magistrado no había investigado de forma suficiente las grabaciones que este habría entregado. "Yo respeto que la gente se quiera hacer pescadero, gasolinero, empresario, piloto, lo que te dé la gana, pero si eres juez, eres juez. Y eso significa que tienes que impartir justicia, tienes que resolver todas las pruebas, tienes que ser instantáneo, o sea, tienes que comportarte como un juez, que parece mentira que haya que definir. Y este ha sido cualquier cosa menos un juez", dice este investigado, quien después alude a las supuestas "barbaridades" que habría llevado a cabo el instructor del caso Villarejo.

En Asuntos Internos

Sin embargo, Pérez Dolset sostiene en el audio que el juez le habría entregado a sus abogados las grabaciones de Villarejo, que entonces estaban encriptadas, y tras abrirlas las entregó a la Policía: "Yo, cansado de esperar, lo que hago es que me voy a los de Asuntos Internos de la Policía y les digo: aquí traigo este regalito. Y les llevé, en tres entregas, una denuncia y tres pendrives. Y digo, tengo más, pero aquí tenéis los 200 principales audios de Villarejo. [...] Es que yo he tenido a 20 personas escuchando audios", explica.

Pérez Dolset relata a Stampa, después, que las grabaciones de Villarejo, que él asegura haber entregado en 2021, fueron aportadas a la pieza 34 del caso Tándem, que permaneció secreta hasta finales de 2024, poco antes de que García Castellón se jubilara.

Víctor de Aldama y Javier Pérez Dolset, tras una comparecencia de Leire Díez. / Chema Moya / Efe

Este empresario considera, además, que las grabaciones del comisario jubilado son "muy importantes, porque entre otras cosas están espiando al presidente del Gobierno [Pedro Sánchez]. Y le llenan de micrófonos los negocios de su suegro".

"167 operaciones de Villarejo"

Este investigado hace después un recuento de las pesquisas que, según su opinión, tendrían que haber sido abiertas por el juez García Castellón: "Tenemos contabilizadas, realmente hay 167 operaciones que hace Villarejo. 102 con hoja de encargo y factura. Y 65 sin hoja de encargo y pagada, o en B o con fondos reservados, como sea, o fuera de España; y solo hay 37 piezas abiertas", lamenta, para después apuntar que se podrían haber abierto otras 72 piezas separadas. "De esas no se ha abierto ninguna", prosigue Pérez Dolset, que defiende que aluden a personas "del IBEX".

Archivo - El comisario jubilado José Manuel Villarejo en las inmediaciones de la Audiencia Nacional / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

La "característica común" de las actividades de Villarejo, finaliza Pérez Dolset, es que tenían "una fijación especial con aquellos que se consideran enemigos del Partido Popular de Rajoy". Y pone como ejemplo el PSOE de Andalucía y Felipe González, y "Pedro Sánchez desde el día que se convierte en secretario general, pues le llenan su casa y las saunas de micrófonos hasta arriba, la operación catalana completa... Y en todas ellas Villarejo se va a pedir autorización para hacer eso. Y la pide en tres sitios, a tres personas siempre: o Francisco Martínez, o Eugenio Pino, o a Cospedal, aunque hay veces que la solaba, pero siempre pide al menos una autorización, y de hecho hay operaciones que le dicen no".

Díez pide la expulsión de García Castellón

Esta grabación se ha dado a conocer después de que la exmilitante socialista Leire Díez solicitara al juez que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho que excluya al comisionista Víctor de Aldama y al propio García Castellón del listado de acusaciones de la causa, al entender que ninguno de los dos puede considerarse perjudicado.

Leire Díez, Ignacio Stampa y Luis del Rivero / El Periódico

"Si analizamos las actuaciones, así como los escritos de personación, podemos concluir que ninguno de los dos reúne la condición de perjudicado en el presente procedimiento", sostiene Díez.

Contra la UCO y los fiscales

Esta excargo del PSOE se pregunta que si la investigación se centra en determinar si ella, el empresario Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol --los tres investigados-- querían recabar información comprometida contra mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores --algo que sospecha el juez--, "¿cómo podrían ser víctimas o perjudicados García Castellón y Aldama de estos delitos?".

Sobre el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Díez apunta que "el menoscabo al honor" tampoco "nada tiene que ver con los hechos objeto de instrucción", y sostiene que, "de tener relevancia penal, constituirían a lo sumo un delito de injurias".

"Respecto de García Castellón nada se dice en ninguno de los artículos aportados con la querella y en la declaración testifical del fiscal Stampa. Lo único que se dijo fue que en una reunión se habló de él y de determinados aspectos de la instrucción de la causa Villarejo pero no se pidió información de él", afirma.