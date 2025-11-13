El PP pone la financiación de las primarias del PSOE que ganó Sánchez en el foco de la comisión del Senado

El Partido Popular (PP) continúa adelante con su ofensiva contra Pedro Sánchez en la comisión de investigación impulsada por los de Alberto Núñez Feijóo en el Senado, en la que ya compareció el propio presidente del Gobierno el pasado 30 de octubre. Los populares, tal y como anunció este jueves en una rueda de prensa en la Cámara Alta su portavoz en la misma, Alicia García, pondrán el foco en las primarias del PSOE que ganó Sánchez en 2017 a Susana Díaz para volver a ser secretario general del partido.

"Pedro Sánchez no recordaba si los negocios de saunas de su suegro ayudaron a pagarle la carrera política. Pues bien, nosotros ayudaremos a refrescarle la memoria", señaló García, quien anunció que por la comisión desfilarán los responsables de Bancal de Rosas, el instrumento del que se sirvió Sánchez para financiar aquella campaña. A preguntas de la oposición en su citada comparecencia, dijo no saber o no tener constancia de si el padre de su mujer, Begoña Gómez, fallecido en el año 2024, participó "a título personal" como donante de su campaña.

En concreto, el que fuera presidente de Bancal de Rosas, hoy delegado del Gobierno en Madrid y antes secretario general de la Presidencia, Francisco Martín, comparecerá el próximo 24 de noviembre, lunes, y antes, el miércoles 20 de noviembre, lo hará el tesorero de aquellas primarias, Pedro Luis Egea. "Esperamos que ellos pongan luz donde Sánchez impuso silencio", señaló García al respecto.

Por otra parte, el primer partido de la oposición, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, también llamará a declarar a la actual secretaria general de Presidencia, Judit González Pedraz, para aclarar el posible uso de recursos públicos y en concreto de Moncloa en las actividades comerciales privadas de la esposa de Sánchez, algo que está siendo investigado por el juez de Madrid, Juan Carlos Peinado.

Comparecencias que se suman a otras ya programadas en la misma comisión, cuyo objeto de investigación ha ido ampliándose hasta abarcar la práctica totalidad de los escándalos que afectan al PSOE y al Gobierno, con independencia del curso judicial que hayan tenido.

Por cuarta vez comparecerá también el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, después del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre sus relaciones con Koldo García y la trama en la que participaba el comisionista Víctor de Aldama. El propio Torres ha proclamado su inocencia, aduciendo que en el informe elaborado por la unidad de élite de la Benemérita no hay ni rastro de cobro de comisiones o de otras actuaciones similares a las de José Luis Ábalos o Santos Cerdán, como se llevaba tiempo especulando. La oposición, por contra, considera que el informe de la UCO pone de manifiesto que el ministro y líder del PSOE en Canarias, donde fue presidente autonómico hasta 2023, no dijo toda la verdad sobre su relación con la trama, tras aparecer múltiples conversaciones con Koldo acerca de los pagos a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada con Aldama, que reclamaba pagos de la administración insular.

Por lo demás, Alicia García confirmó que en el próximo pleno del Senado el Grupo Popular presentará finalmente el conflicto de atribuciones anunciado hace unas semanas por Feijóo, por considerar el primer partido de la oposición que la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, se dedica a boicotear en la Cámara Baja muchas iniciativas que llegan de la cámara de representación territorial. Si Armengol no cediese en el conflicto, y como también anunció Feijóo, el PP acudiría en amparo al Tribunal Constitucional (TC). "El Senado es tan legítimo como el Congreso, intentar silenciarlo es negar la democracia.Cumpliremos con nuestro deber, que es defender el mandato popular y liberar las leyes secuestradas", proclamó García al respecto.