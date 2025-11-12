Sumar exige a Sánchez "ir a la ofensiva" comprando 25.000 viviendas por debajo de mercado

Sumar afeó a Pedro Sánchez la falta de anuncios en materia de vivienda durante su comparecencia este miércoles en el Congreso, y le exigió ejercer el derecho de tanteo y retracto para que el Gobierno adquiera por debajo del precio de mercado las 25.000 viviendas que cuatro grandes fondos inmobiliarios han anunciado que sacarán a la venta. Los de Yolanda Díaz también reclamaron al presidente aprobar una prestación universal por crianza para hacer frente a la pobreza infantil.

La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, avaló el discurso de Sánchez, que durante su intervención se dedicó a descalificar a la oposición, pero le advirtió que "no basta con resistir". "Hay que ir a la ofensiva con propuestas tangibles", continuó la dirigente desde la tribuna, antes de plantear varias propuestas concretas. La primera fue "mantener con firmeza el calendario de cierre de las centrales nucleares", después de que Sánchez abriera la puerta a prorrogar su vida útil y un día antes de que se vote este jueves en el Congreso una enmienda que suprime el calendario de cierre.

Martínez Barbero abordó en segundo lugar la vivienda, afeando al presidente la falta de anuncios en este sentido: "Hoy nosotros esperábamos algún anuncio aquí en materia de vivienda porque no sirve presumir de economía cuando tenemos una foto de desigualdad a la que no le ponemos coto", criticó la portavoz de Sumar, partido que junto con el PSOE conforma el Gobierno. Y recordó el plan anunciado por sus ministros hace un año del que, se quejó, "seguimos sin tener respuesta". "El Ministerio de Vivienda debe actuar ya", reclamó mirando a la titular de esta cartera, Isabel Rodríguez, sentada en los escaños gubernamentales.

La diputada recordó la decisión de grandes fondos inmobiliarios de poner a la venta 25.000 inmuebles, una operación que Sumar reclama aprovechar para aumentar el parque público de vivienda. "El Estado debe aplicar el derecho de tanteo y retracto para comprar esas viviendas de forma rápida por debajo del precio de mercado y destinarlas al alquiler público y asequible. Serían 25.000 hogares más para familias, jóvenes y personas mayores", defendió la dirigente, que reclamó "proteger a quien alquila y gravar a quien especula". "Lo que necesitamos es valentía", reclamó.

Renta universal por crianza

Otro de los asuntos que Sumar exigió fue la renta universal por crianza para combatir la pobreza infantil. La dirigente de Sumar hizo autocrítica y aseguró que "no hemos conseguido cerrar una de las mayores heridas sociales", después de que el informe de Cáritas-Foessa publicara un demoledor informe sobre la situación social, que apunta a que 4,3 millones de personas viven en España en situación de exclusión social severa.

"Un país como España no puede consentir que uno de cada tres niños esté en riesgo de exclusión, es una desgracia", argumentó, antes de reclamar la prestación universal por crianza una de las medidas estrellas de Sumar de dar 200 euros mensuales por hijo a hasta que cumplan 18 años. "Que sea un derecho universal, que no exija tener que demostrar que se es pobre", argumentó. "Que no sea tener que pedir caridad, sino sólo que se cumpla un derecho, el de los niños a una infancia sin pobreza".

Sumar hizo alusión velada al boicot parlamentario de Junts, que anunció que se opondría a las leyes del Gobierno, pero reclamó no cejar en el intento de sacar adelante leyes. "Somos conscientes del enorme esfuerzo que requiere sacar adelante cada norma", comenzó Martínez Barbero. "Pero eso no nos amedrenta, porque para eso fuimos elegidas, para negociar para ensanchar los límites de lo previsible".