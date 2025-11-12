En Directo
Directo | Sánchez acusa a la oposición de ser "destructiva": "Está rendida a la ultraderecha"
Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles 12 de noviembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados por una larga lista de asuntos, aunque intentará centrar el debate en la gestión de los servicios públicos, en especial la Sanidad, para tratar de atacar al PP. Por su parte, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible" al no tener Presupuestos ni mayoría parlamentaria.
Centrándose principalmente en Madrid y Andalucía, el presidente del Gobierno ha cuestionado el modelo de servicios públicos que gestionan los presidentes populares autonómicos. En el caso andaluz, por ejemplo, ha dicho que "las listas de espera para acceder a las ayudas por dependencia han crecido hasta los 600 días" y que "en 2024, más de 5.000 andaluces murieron en la lista de espera".
Y ha apostillado que "en este momento hay 848.787 andaluces esperando un diagnóstico y 200.000 esperando una operación, de los cuales 43.000 llevan más de un año aguardando". "Esto, no es solo lamentable. Es inmoral y es ilegal", ha señalado el presidente del Gobierno
"Si miramos a Andalucía nos encontramos un panorama similar".
El presidente se ha centrado en la situación del Gobierno andaluz porque el Ejecutivo de Moreno Bonilla "ha destinado casi 4.000 millones de euros a conciertos con clínicas privadas" y "las derivaciones a cirugías privadas se han triplicado". "Las derivaciones a consultas externas privadas se han multiplicado por cuatro. El gasto en conciertos ha subido casi un 70%.", ha expuesto. De manera que, ha repasado, "el número de sanitarios por habitantes se ha desplomado" y hoy, "Andalucía tiene 18.000 profesionales menos de los que le correspondería en comparación con la media nacional".
Dirigiéndose a PP y a Vox, ha dicho que "han convertido" a Madrid "en un Casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos, al menos la mayoría, siempre pierden. Eso sí que es imperdonable y no cambiarle el disfraz a Gaspar en un desfile navideño"
Es más, ha dicho, que "para sobrevivir, más de 360.000 madrileños han tenido que hacerse un seguro privado, un incremento del 16%". "Este es el milagro privatizador de la Comunidad de Madrid: una sanidad pública que se apaga poco a poco, pese al esfuerzo de sus extraordinario profesionales mientras brillan las cuentas de resultados de las empresas privadas".
En su intervención, el presidente ha asociado las privatizaciones con corrupción y se ha erigido en único garante del Estado de bienestar. Y de ahí ha pasado a comentar la situación de la sanidad pública en Madrid y Andalucía. Hasta el punto de que desde que "Ayuso es presidenta, la evaluación del sistema sanitario en la Comunidad de Madrid ha obtenido las peores evaluaciones de los últimos 15 años". "Este es el milagro privatizador de la Comunidad de Madrid: una sanidad pública que se apaga poco a poco, pese al esfuerzo de sus extraordinarios profesionales, mientras brillan las cuentas de resultados de las empresas privadas".
"Privatización, recortes, y precariedad. Ese ha sido el regalo del PP"
En un tono algo más mitinero de lo que suele ser habitual en sus primeras intervenciones ante la Cámara, el presidente del Gobierno ha abordado la situación del estado del bienestar en España, que "no fue un regalo" sino "una conquista democrática".
"Una conquista" que, según Sánchez, desde "de la bancada de la oposición se han empeñado en destruir". Primero, con las "privatizaciones masivas" bajo el Gobierno de José María Aznar, que "regaló al sector privado una parte importante de nuestras empresas y servicios públicos por un valor total de 30.000 millones de euros".
Y después, "con los recortes y la austeridad" del Gobierno del Señor Rajoy, que redujo en un 7% la inversión estatal en sanidad, en un 22% la inversión en educación, y en un 23% la inversión en dependencia, ha dicho.
El "mayor de esos recortes", por cierto, "orquestado por un tal Moreno Bonilla", por entonces, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. "Ustedes parecen haberlo olvidado. Pero nosotros no", ha señalado Sánchez.
"Privatización, recortes, y precariedad. Ese ha sido el regalo del Partido Popular a nuestro Estado del Bienestar en las primeras décadas del siglo XXI", ha añadido.
El jefe del Ejecutivo y líder del PSOE ha abordado también "la lucha contra la corrupción", otro de los puntos por los que comparecía. lamentó que España sigue sufriendo esta "lacra" a pesar de "los numerosos avances" de los últimos años, como demuestran "el caso de presunto cohecho y malversación que afecta a dos ex-secretarios de organización del Partido Socialista y las más de 30 causas por corrupción que tiene abiertas el Partido Popular".
Estas palabras han provocado cierto reproche desde las filas populares que Sánchez ha respondido ciñéndose a que son "datos objetivos". "La posición del Gobierno y de mi formación política en este sentido es meridiana y rotunda: tolerancia cero ante la corrupción y colaboración total con la Justicia", ha remachado.
El presidente ha aprovechado para llamar al PP a convocar elecciones en la Comunidad Valenciana. Ha criticado que el "colapso político-intelectual" del PP y la "grave paradoja de llevar siete años exigiéndome elecciones anticipadas por cualquier motivo pero se niegan a convocarlas en la Comunidad Valenciana tras la mayor tragedia social, política e institucional que se ha vivido tras la dana". "Sin luz y taquígrafos sobre las negociaciones entre Abascal y Feijóo habrá que esperar al acuerdo, si lo hay pero el Gobierno de España va a estar vigilante para que ninguno de esos acuerdos vulnere la legislación en materia de derechos y libertades", ha afirmado.
También se ha dirigido al presidente de Vox para "exigir desde esta tribuna" una vez más elecciones y reclamó a "Abascal que no pacten con la derecha y que vayan los valencianos a elecciones. No más dosis de negacionismo, lo que quieren es cambiar el rumbo"
