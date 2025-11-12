Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el Congreso

Nogueras, a Sánchez: "Suba el volumen del pinganillo, esta relación se ha acabado"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Sánchez ha acudido al Congreso para informar sobre los resultados de las últimas cumbres internacionales, la reunión del último Consejo Europeo y la situación de los servicios públicos en España, entre otros asuntos. La sesión se ha visto marcada por la falta de presupuestos para 2026 y el bloqueo de Junts al Gobierno de coalición. 12 NOVIEMBRE 2025 Eduardo Parra / Europa Press 12/11/2025. MIRIAM NOGUERAS;Eduardo Parra

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

"Suba el volumen del pinganillo, señor Sánchez, y escúcheme, porque le diré cosas que seguramente los suyos no le han explicado o no ha entendido: esta relación se ha acabado", le ha espetado en catalán Miriam Nogueras a Pedro Sánchez. En un discurso en el que no ha mencionado al PP, la portavoz de Junts en el Congreso ha arremetido duramente contra el presidente del Gobierno por haber incumplido sus acuerdos: "Usted ha bloqueado la legislatura y no se puede escapar de decir cómo puede gobernar sin la mayoría que necesita".

Una semana después de que la propia Nogueras anunciara que vetarán todas las iniciativas del Ejecutivo, salvo algunas ya pactadas, la dirigente posconvergente ha vuelto a insistir en que los incumplimientos del Gobierno les han llevado a "romper" las relaciones. "Se han quedado sin una mayoría que necesitan para gobernar", le ha avisado al jefe del Ejecutivo, dejando claro que la lista de acuerdos que no se han materializado "es muy larga".

Así, y ante las continuas alusiones de otros grupos a un posible pacto de Junts con el PP, Nogueras ha hecho hincapié en que fue su formación la que evitó un gobierno de los populares con Vox al investir a Sánchez. "Usted no ha aprovechado esta oportunidad. Solo tenían que hacer una cosa: cumplir con Catalunya, con los catalanes, cumplir los acuerdos. No han cumplido y lejos de asumir las responsabilidades de sus incumplimientos intentan atribuirnos a nosotros su fracaso y su responsabilidad", le ha espetado.

TEMAS

