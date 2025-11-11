Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Impacto de la tecnología

Sánchez clausura el acto de presentación del informe 'Infancia digital 2025'

También tienen previsto acudir el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto intervenir este martes en el acto de clausura de la presentación del estudio “Infancia digital 2025”, sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia de España.

El estudio, elaborado conjuntamente por Red.es, UNICEF España, la Universidad de Santiago y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Informática, se presenta como "la mayor investigación a nivel mundial" llevada a cabo en este ámbito.

También tienen previsto acudir el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En marzo pasado el Gobierno aprobó un anteproyecto de ley orgánica para proteger a los menores en los entornos digitales, que se encuentra en tramitación parlamentaria.

El texto obliga a que los nuevos dispositivos digitales incluyan un control parental e incluye reformas en el Código Penal para castigar las 'deepfake', imágenes generadas por Inteligencia Artificial (IA) para vejar a personas.

