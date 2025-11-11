Podemos pide a García-Page ampliar de 33 a 47 los diputados en las Cortes de CLM y amenaza con rechazar el nuevo Estatuto

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, fue invitado de honor e interviniente en el Congreso de los Diputados, donde este martes se debatía la toma en consideración de la reforma de su estatuto de autonomía. La reforma, pactada por PP y PSOE, encontró el apoyo de los dos grandes partidos, pero chocó con las exigencias de Podemos, que pidió cambiar las reglas del juego electoral para beneficiar a la izquierda, y advirtió que rechazará el nuevo estatuto en la votación final si no se atienden sus peticiones.

El diputado Javier Sánchez Serna replicó desde la tribuna a la intervención del socialista García Page, a quien acusó de defender una propuesta "abiertamente bipartidista", tras el pacto entre PP y PSOE, para intentar "presentarse como una alternativa al PSOE de Pedro Sánchez", y como "legítimo heredero del PSOE de color caoba".

Podemos no tiene representación en las cortes de Castilla-La Mancha desde el año 2019, cuando pasó de tener dos diputados y compartir Gobierno de coalición con García Page a desaparecer del mapa en este territorio. Una situación que ahora el partido aspira a revertir cambiando la legislación electoral.

La formación reclama ahora ampliar el número de diputados del Parlamento autonómico para que pasen de los actuales 33 diputados a un mínimo de 47 parlamentarios, aumentando un 42% el número de dirigentes, y ampliando las opciones de que entren en la cámara dirigentes más allá del PSOE, PP y Vox, las tres únicas fuerzas presentes en la cámara.

"Le proponemos presentar y votar una enmienda a este texto para subir el suelo mínimo de representación de 25 a 47 diputados", planteó desde la tribuna del Congreso el diputado Sánchez Serna, después de criticar el nuevo estatuto, que a su juicio "perpetúa el pucherazo electoral de Cospedal". Esta afirmación hace referencia a la reforma que aprobó en 2014 la expresidenta autonómica María Dolores de Cospedal, que redujo el número de diputados de 49 a 33.

"Aunque eleve el máximo de diputados de 35 a 55 diputados, sigue manteniendo un mínimo de 25, que es lo que puso la señora Cospedal del PP", criticó, advirtiendo de que un eventual Gobierno populares podría volver a bajar el número de diputados, y "reducir la representatividad de las Cortes de Castilla La Mancha".

Sexta circunscripción

No es la única petición que hizo Podemos, que también propuso crear "una sexta circunscripción autonómica única", al estilo de las islas Canarias, según explicó, "para que no se perdiera ni uno solo de los votos de la izquierda". Una nueva circunscripción además de las cinco existentes correspondientes a las cinco provincias -Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara- para repartir escaños por el cómputo global de voto en toda la región y tratar de rascar diputados pese a no haber alcanzado el mínimo de papeletas para superar el umbral provincial.

En este sentido, el diputado de Podemos ha avanzado que "nos vamos a abstener con esta propuesta para facilitar la discusión", pero ha exigido la inclusión de sus propuestas: "Le digo una cosa, si ustedes no permiten ninguna modificación a este estatuto partidista, desde luego los votos de Podemos acabarán siendo negativos".

Sánchez Serna también afeó desde el Congreso al presidente autonómico que haya atendido, a su juicio, a una "lógica neoliberal" a la hora de establecer un blindaje de los derechos sociales en el nuevo estatuto. "Estaría muy bien si no fuera porque en el artículo 91 ustedes subordinan toda la política social a los objetivos de estabilidad presupuestaria", criticó.