Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El juicio se retoma con el decano de abogados de Madrid y periodistas

El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. / Eduardo Parra - Europa Press

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Las máximas repuntan a valores primaverales: esta es la cifra que alcanzarán los termómetros

Sánchez clausura el acto de presentación del informe 'Infancia digital 2025'

Los inmigrantes creen más en la democracia de lo que los europeos temen

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 11 de noviembre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 11 de noviembre

El tiempo en Priego de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 11 de noviembre

El tiempo en Montalbán: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 11 de noviembre
