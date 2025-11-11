Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21D: Elecciones en Extremadura

Feijóo arropará a Guardiola en el primer gran mitin de precampaña del PP en Extremadura

Ya han pasado los dos responsables nacionales de Voz y Podemos, Santiago Abascal e Ione Belarra

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, suspendió el mitin del pasado miércoles con Gallardo por el temporal

Nuñez Feijóo con María Guardiola, en una acto en Torremocha en junio de 2024.

Nuñez Feijóo con María Guardiola, en una acto en Torremocha en junio de 2024. / EUROPA PRESS

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participará este domingo en un acto público en la localidad pacense de Lobón junto a la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola.

Se trata del tercer líder de un partido regional que acude a la región en precampaña, tras el viaje a Plasencia y Cáceres de Santiago Abascal , presidente de Vox, y la visita de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a la Feria de Apicultura de las Hurdes. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, tuvo que suspender su desplazamiento a Mérida el pasado miércoles para arropar a Miguel Ángel Gallardo, candidato del partido en la región, por el temporal de lluvia y viento.

El acto de Feijóo y Guardiola tendrá lugar a partir de las 11.30 horas en el Pabellón Municipal 'Juan de Dios Ordóñez' del municipio.

"Extremadura tiene futuro y lo estamos construyendo entre todos", es el mensaje con el que el PP extremeño está difundiendo ya en redes esta convocatoria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
  2. Un monstruo que no muere en Córdoba: el de las toallitas
  3. La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
  4. Sabor a Córdoba da el protagonismo a los pueblos en la mayor muestra agroalimentaria de la provincia
  5. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
  6. Inician una recogida de firmas para evitar el soterramiento o traslado de los restos de la Ronda Norte de Córdoba
  7. Medio centenar de pueblos de Córdoba tienen 13.000 viviendas vacías
  8. La Historia se viste de luto: muere el catedrático e historiador José Manuel Cuenca Toribio

El decano de Abogacía de Madrid: "No era preciso revelar los correos del novio de Ayuso"

El decano de Abogacía de Madrid: "No era preciso revelar los correos del novio de Ayuso"

Tapas caseras por menos de 2 € en pleno centro: así es el bar que está en boca de toda Córdoba

Tapas caseras por menos de 2 € en pleno centro: así es el bar que está en boca de toda Córdoba

Square Enix confirma una nueva ronda de despidos masivos y acelera su plan de automatización IA

Square Enix confirma una nueva ronda de despidos masivos y acelera su plan de automatización IA

Mazón comparece hoy en la comisión de la dana de las Corts valencianas

Mazón comparece hoy en la comisión de la dana de las Corts valencianas

El Gobierno lamenta que "no ha dado tiempo a hacer nada" para repatriar al profesor cordobés fallecido en Vietnam

El Gobierno lamenta que "no ha dado tiempo a hacer nada" para repatriar al profesor cordobés fallecido en Vietnam

El proyecto ‘La base y la cruz’ gana el concurso para resignificar Cuelgamuros con un presupuesto de 26 millones

El proyecto ‘La base y la cruz’ gana el concurso para resignificar Cuelgamuros con un presupuesto de 26 millones

El alcalde de Córdoba participa en Priego en un foro que centrado en la economía y el empleo

El alcalde de Córdoba participa en Priego en un foro que centrado en la economía y el empleo
Tracking Pixel Contents