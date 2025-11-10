Reacción a la entrevista
La Asociación de fiscales acusa a Sánchez de "presionar y deslegitimar" a los tribunales tras declarar inocente a García Ortiz
"Pretender usurpar esas funciones no se compadece con los principios constitucionales que rigen el Estado de Derecho", ha declarado en un comunicado
EP
La Asociación de Fiscales (AF) ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se ha inmiscuido en la función de juzgar", acusándole de "presionar, deslegitimar y usurpar las funciones de los tribunales".
Esta organización de fiscales ha reaccionado así a la última entrevista del presidente en 'El País', donde aseguraba que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, es "inocente", una sentencia que creen que solo corresponde al Tribunal Supremo decirlo.
"Pretender usurpar esas funciones no se compadece con los principios constitucionales que rigen el Estado de Derecho y solo pretenden presionar y deslegitimar a los tribunales", ha declarado en un comunicado la AF.
Por ello, insta al presidente y a las instituciones que representa a actuar con "neutralidad" y pide que se "respeten entre sí a los ciudades a los que se deben".
García Ortiz ya ha superado el ecuador del juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo por una presunta filtración contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- con el viento de cola de las primeras sesiones, donde la mayoría de los testigos han ofrecido una versión favorable a sus intereses, pese al contrapunto del relato del querellante, que no dudó en culparle de haberle "matado públicamente".
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- Córdoba se enfría mientras se prepara para la lluvia: estos son los días de más precipitaciones
- Planas insiste en que la rebaja de la pureza del jamón ibérico pretendida por Guijuelo es legal
- Miles de personas se manifiestan en Córdoba en defensa de la sanidad pública y contra las políticas del PP-A
- Proxi abrirá un supermercado en el centro de Córdoba: fecha, localización y número de trabajadores
- España exporta ya más tecnología renovable que vino o aceite: Europa amplía las ayudas a esta industria
- Muere Antonio Pérez, histórico tabernero cordobés de 'El Abuelo'
- Las caballerizas de la Casa de los Marqueses de la Motilla de Córdoba serán recuperadas